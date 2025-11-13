Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ВС России развернули флаги в освобожденной Даниловке​
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 13.11.2025 (обновлено: 16:09 13.11.2025)
Бойцы ВС России развернули флаги в освобожденной Даниловке​
Бойцы ВС России развернули флаги в освобожденной Даниловке​
Российские военнослужащие развернули флаги России в освобожденной Даниловке в Днепропетровской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
Бойцы ВС России развернули флаги в освобожденной Даниловке​

Бойцы ВС РФ развернули флаги России в освобожденной Даниловке​

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие развернули флаги России в освобожденной Даниловке в Днепропетровской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
На кадрах от Минобороны РФ показано уничтожение живой силы и техники ВСУ с помощью российских беспилотников. В самом конце видео показаны российские бойцы, которые держат в руках триколор.
Пленные украинские военные об ужасном положении ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Минобороны показало кадры с военными ВСУ, взятыми в плен в районе Купянска
