Бойцы ВС России развернули флаги в освобожденной Даниловке
Российские военнослужащие развернули флаги России в освобожденной Даниловке в Днепропетровской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:27:00+03:00
2025-11-13T15:27:00+03:00
2025-11-13T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
россия
днепропетровская область
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
ru-RU
РИА Новости
2025-11-13T15:27
РИА Новости
РИА Новости
Бойцы ВС России развернули флаги в освобожденной Даниловке
