В Грузии нашли тела всех погибших при крушении турецкого военного самолета
В Грузии нашли тела всех погибших при крушении турецкого военного самолета - РИА Новости, 13.11.2025
В Грузии нашли тела всех погибших при крушении турецкого военного самолета
Обнаружены тела всех 20 турецких военных, погибших в результате крушения самолета в Грузии, сообщило минобороны Турции. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T11:27:00+03:00
2025-11-13T11:27:00+03:00
2025-11-13T12:10:00+03:00
В Грузии нашли тела всех погибших при крушении турецкого военного самолета
На месте крушения самолета в Грузии нашли тела всех 20 погибших турецких военных