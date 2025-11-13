Рейтинг@Mail.ru
В Грузии нашли тела всех погибших при крушении турецкого военного самолета
11:27 13.11.2025 (обновлено: 12:10 13.11.2025)
В Грузии нашли тела всех погибших при крушении турецкого военного самолета
В Грузии нашли тела всех погибших при крушении турецкого военного самолета
Обнаружены тела всех 20 турецких военных, погибших в результате крушения самолета в Грузии, сообщило минобороны Турции. РИА Новости, 13.11.2025
2025
в мире, турция, грузия, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Грузия, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
В Грузии нашли тела всех погибших при крушении турецкого военного самолета

На месте крушения самолета в Грузии нашли тела всех 20 погибших турецких военных

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeМесто крушения турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы
Место крушения турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Место крушения турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы
АНКАРА, 13 ноя - РИА Новости. Обнаружены тела всех 20 турецких военных, погибших в результате крушения самолета в Грузии, сообщило минобороны Турции.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал об обнаружении тел 19 погибших.
"В результате поисковых работ на месте крушения военно-транспортного самолета на азербайджано-грузинской границе обнаружено тело погибшего 20-го военнослужащего", - заявило турецкое военное ведомство.
Министерство обороны Турции ранее сообщило, что военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules разбился во вторник на территории Грузии, погибли 20 военных. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию. Администрация президента Турции заявила, что расследование причин крушения будет проводиться с особой тщательностью.
В Турции изучают версию, что разбившийся в Грузии самолет сбили, пишут СМИ
Вчера, 07:51
 
В миреТурцияГрузияАнкара (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
