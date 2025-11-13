Рейтинг@Mail.ru
В Минсельхозе ответили на вопрос о повышении цен на российское вино - РИА Новости, 13.11.2025
15:04 13.11.2025
В Минсельхозе ответили на вопрос о повышении цен на российское вино
Цены на российское вино из-за индексации акцизов повышаться не должны благодаря налоговым вычетам для производителей, рассказала заместитель министра сельского хозяйства
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
россия
Новости
экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
В Минсельхозе ответили на вопрос о повышении цен на российское вино

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Цены на российское вино из-за индексации акцизов повышаться не должны благодаря налоговым вычетам для производителей, рассказала заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина.
"Наша принципиальная позиция: сохранить с помощью вычетов, чтобы ставка конечная для наших виноделов, которые производят российское вино, сохранилась в районе одного рубля. Поэтому считаю, что цены на российское вино, бесспорно, из-за повышения акцизов повышаться не должны", - сказала она на пленарном заседании Российского винодельческого форума.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев ранее в ходе форума отметил, что сейчас Минсельхоз и Минфин дорабатывают механизмы налогообложения, но, по его словам, для российского вина необходимо сохранить текущую фискальную нагрузку по формуле "один рубль за один литр".
Согласно законопроекту об изменениях в Налоговый кодекс, принятому Госдумой в первом чтении в октябре, размер акцизов на вина, кроме крепленых ликерных вин, фруктовые вина, плодовую алкогольную продукцию в 2026 году может составить 148 рублей за литр против текущих 113 рублей. В 2027 году они могут составить 154 рубля, в 2028-м - 160 рублей.
Акцизы на игристые вина, в том числе российское шампанское, планируется установить в размере 160 рублей (сейчас 125 рублей за литр). На 2027 год прогнозная величина установлена в 166 рублей, на 2028 - 173 рубля.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.
