В Минсельхозе ответили на вопрос о повышении цен на российское вино
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Цены на российское вино из-за индексации акцизов повышаться не должны благодаря налоговым вычетам для производителей, рассказала заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина.
"Наша принципиальная позиция: сохранить с помощью вычетов, чтобы ставка конечная для наших виноделов, которые производят российское вино, сохранилась в районе одного рубля. Поэтому считаю, что цены на российское вино, бесспорно, из-за повышения акцизов повышаться не должны", - сказала она на пленарном заседании Российского винодельческого форума.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
ранее в ходе форума отметил, что сейчас Минсельхоз
и Минфин
дорабатывают механизмы налогообложения, но, по его словам, для российского вина необходимо сохранить текущую фискальную нагрузку по формуле "один рубль за один литр".
Согласно законопроекту об изменениях в Налоговый кодекс, принятому Госдумой
в первом чтении в октябре, размер акцизов на вина, кроме крепленых ликерных вин, фруктовые вина, плодовую алкогольную продукцию в 2026 году может составить 148 рублей за литр против текущих 113 рублей. В 2027 году они могут составить 154 рубля, в 2028-м - 160 рублей.
Акцизы на игристые вина, в том числе российское шампанское, планируется установить в размере 160 рублей (сейчас 125 рублей за литр). На 2027 год прогнозная величина установлена в 166 рублей, на 2028 - 173 рубля.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.