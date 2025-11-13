Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК рассказала об обсуждении с Бельгией финансирования Украины - РИА Новости, 13.11.2025
11:29 13.11.2025
Глава ЕК рассказала об обсуждении с Бельгией финансирования Украины
Глава ЕК рассказала об обсуждении с Бельгией финансирования Украины
Еврокомиссия продолжает обсуждать с Бельгией финансирование Украины, в том числе за счет активов РФ, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
2025
Глава ЕК рассказала об обсуждении с Бельгией финансирования Украины

Фон дер Ляйен: ЕК обсуждает с Бельгией финансирование Украины за счет активов РФ

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия продолжает обсуждать с Бельгией финансирование Украины, в том числе за счет активов РФ, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я приветствую обязательство Евросовета покрыть финансовые потребности Украины на следующие два года. Мы тесно сотрудничаем с Бельгией и всеми государствами-членами над вариантами выполнения этого обязательства", - сообщила она, пояснив, что рассматриваются разные варианты, но основной - кредит под иммобилизованные российские суверенные активы.
