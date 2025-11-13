МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Европа обвиняет Россию в ведении гибридной войны, в то время как Украина совершила беспрецедентную атаку на критическую инфраструктуру страны НАТО, заявил политик и профессор Микеле Джерачи в социальной сети X, рассуждая о диверсиях киевского режима на "Северных потоках" в 2022 году.
«
"Похоже, что единственную атаку на инфраструктуру страны НАТО осуществила Украина. Но ЕС и итальянское правительство глубоко обеспокоены тем, что Россия <…> ведет гибридную войну против нас", — написал профессор.
По словам Джерачи, действия Киева в 2022 году в отношении двух ниток российского газопровода можно расценивать как настоящий террористический акт.
«
"Правда ли, что на сегодняшний день, вне всяких сомнений, единственный теракт против европейской энергетической инфраструктуры был совершен Украиной, а не Россией..." — задался вопросом политик.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
В августе этого года итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. По данным WSJ, это отставной капитан ВСУ, служивший в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли для диверсии в мае 2022 года.
В стране НАТО предложили запретить флаг Украины
30 октября, 16:05