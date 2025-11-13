Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, сколько сотрудники ТЦК получают за мобилизованных
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:59 13.11.2025
Пленный рассказал, сколько сотрудники ТЦК получают за мобилизованных
Пленный рассказал, сколько сотрудники ТЦК получают за мобилизованных
Сотрудники военкоматов Украины получают примерно по 20 тысяч гривен (476 долларов) за каждого выловленного на улице, сообщил РИА Новости украинский... РИА Новости, 13.11.2025
2025
Пленный рассказал, сколько сотрудники ТЦК получают за мобилизованных

Сотрудники ТЦК на Украине получают по 500 долларов за каждого мобилизованного

© СоцсетиПротест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье
Протест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Соцсети
Протест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 - РИА Новости. Сотрудники военкоматов Украины получают примерно по 20 тысяч гривен (476 долларов) за каждого выловленного на улице, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Павел Котляров.
Котляров является уроженцем Днепродзержинска Днепропетровской области, в плен попал в начале ноября в окрестностях населенного пункта Покровское Днепропетровской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Скрыть невозможно". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ
"За каждого словленного у них до зарплаты еще где-то 20 тысяч (гривен - ред.) приходит", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что взятка не дает брони от последующих задержаний сотрудниками военкоматов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
