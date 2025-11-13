Протест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье. Архивное фото

Протест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье

© Соцсети Протест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье

Пленный рассказал, сколько сотрудники ТЦК получают за мобилизованных

ДОНЕЦК, 13 - РИА Новости. Сотрудники военкоматов Украины получают примерно по 20 тысяч гривен (476 долларов) за каждого выловленного на улице, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Павел Котляров.

Котляров является уроженцем Днепродзержинска Днепропетровской области , в плен попал в начале ноября в окрестностях населенного пункта Покровское Днепропетровской области.

"За каждого словленного у них до зарплаты еще где-то 20 тысяч (гривен - ред.) приходит", - сказал собеседник агентства.