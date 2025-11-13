Рейтинг@Mail.ru
Жителя Волгограда заподозрили в жестоком убийстве сестры - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/ubiystvo-2054705112.html
Жителя Волгограда заподозрили в жестоком убийстве сестры
Жителя Волгограда заподозрили в жестоком убийстве сестры - РИА Новости, 13.11.2025
Жителя Волгограда заподозрили в жестоком убийстве сестры
Житель Волгограда убил свою сестру в результате бытового конфликта, нанеся ей не менее 47 ударов ножом, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T11:52:00+03:00
2025-11-13T11:52:00+03:00
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20250523/arest-2018773418.html
волгоград
россия
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Волгограда заподозрили в жестоком убийстве сестры

Житель Волгограда признался, что убил сестру, нанеся ей 47 ударов ножом

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : СК России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Житель Волгограда убил свою сестру в результате бытового конфликта, нанеся ей не менее 47 ударов ножом, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
«
"В Волгограде местный житель подозревается в убийстве своей сестры. Между родственниками произошёл бытовой конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и нанёс им не менее 47 ударов по телу сестры. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Пресс-служба сообщила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Как отмечается в релизе, волгоградец полностью признал свою вину.
Арест женщины, которая заказала убийство своей дочери - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Челябинской области арестовали женщину, заказавшую убийство дочери
23 мая, 20:28
 
ПроисшествияВолгоградРоссияВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала