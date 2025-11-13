https://ria.ru/20251113/ubiystvo-2054705112.html
Жителя Волгограда заподозрили в жестоком убийстве сестры
Жителя Волгограда заподозрили в жестоком убийстве сестры - РИА Новости, 13.11.2025
Жителя Волгограда заподозрили в жестоком убийстве сестры
Житель Волгограда убил свою сестру в результате бытового конфликта, нанеся ей не менее 47 ударов ножом, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 13.11.2025
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
россия
волгоградская область
Жителя Волгограда заподозрили в жестоком убийстве сестры
Житель Волгограда признался, что убил сестру, нанеся ей 47 ударов ножом