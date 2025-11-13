Рейтинг@Mail.ru
07:51 13.11.2025 (обновлено: 10:33 13.11.2025)
В Турции изучают версию, что разбившийся в Грузии самолет сбили, пишут СМИ
В Турции изучают версию, что разбившийся в Грузии самолет сбили, пишут СМИ
в мире, турция, грузия, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, c-130 hercules
В мире, Турция, Грузия, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, C-130 Hercules
Место крушения турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы
Место крушения турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы. Архивное фото
АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. Эксперты в Турции изучают версию, согласно которой разбившийся в Грузии военный самолет мог быть сбит, сообщил близкий к правительственным кругам колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
Министерство обороны Турции ранее сообщило, что военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился во вторник на территории Грузии, погибли 20 военных. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что расследование причин крушения будет проводиться с особой тщательностью.
Место крушения турецкого военного самолета на грузино-азербайджанской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Разрушение турецкого самолета в воздухе может указывать на взрыв, пишут СМИ
12 ноября, 07:01
"Наш самолет разбился или был сбит? По этому вопросу ведется тщательное расследование. Исследуются как вероятность падения самолета, так и вероятность его сбивания", — написал Сельви в своей колонке в четверг.
Он также отметил, что Кавказ — "неспокойный регион".
"Поэтому изучаются все возможные варианты", — добавил колумнист.
Обломки турецкого военного самолета, потерпевшего крушение в Грузии, будут доставлены в город Кайсери для проведения технической экспертизы, при этом самолет не подавал сигналов бедствия до ЧП, сообщила в четверг проправительственная газета Türkiye со ссылкой на собственные сведения.
Турецкий военный самолет разбился у грузино-азербайджанской границы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Минобороны Турции назвало число погибших при крушении самолета в Грузии
12 ноября, 07:51
 
