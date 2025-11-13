В Турции изучают версию, что разбившийся в Грузии самолет сбили, пишут СМИ

АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. Эксперты в Турции изучают версию, согласно которой разбившийся в Грузии военный самолет мог быть сбит, сообщил близкий к правительственным кругам колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
Министерство обороны Турции ранее сообщило, что военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился во вторник на территории Грузии, погибли 20 военных. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что расследование причин крушения будет проводиться с особой тщательностью.
"Наш самолет разбился или был сбит? По этому вопросу ведется тщательное расследование. Исследуются как вероятность падения самолета, так и вероятность его сбивания", — написал Сельви в своей колонке в четверг.
Он также отметил, что Кавказ — "неспокойный регион".
"Поэтому изучаются все возможные варианты", — добавил колумнист.
Обломки турецкого военного самолета, потерпевшего крушение в Грузии, будут доставлены в город Кайсери для проведения технической экспертизы, при этом самолет не подавал сигналов бедствия до ЧП, сообщила в четверг проправительственная газета Türkiye со ссылкой на собственные сведения.