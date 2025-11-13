Рейтинг@Mail.ru
В Нovovoronеже объявили угрозу атаки БПЛА
05:17 13.11.2025
В Нововоронеже объявили угрозу атаки БПЛА
В Нововоронеже объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза удара БПЛА объявлена в Нововоронеже и Лискинском районе в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T05:17:00+03:00
2025-11-13T05:17:00+03:00
безопасность
нововоронеж
лискинский район
воронежская область
александр гусев (губернатор)
нововоронеж
лискинский район
воронежская область
2025
безопасность, нововоронеж, лискинский район, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Безопасность, Нововоронеж, Лискинский район, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Авиационная группа и соединение воздушно-космической обороны Центрального военного округа (ЦВО). Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Угроза удара БПЛА объявлена в Нововоронеже и Лискинском районе в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Внимание! Город Нововоронеж и Лискинский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал Гусев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
БезопасностьНововоронежЛискинский районВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Заголовок открываемого материала