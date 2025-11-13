https://ria.ru/20251113/trevoga-2054648944.html
В Нововоронеже объявили угрозу атаки БПЛА
В Нововоронеже объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 13.11.2025
В Нововоронеже объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза удара БПЛА объявлена в Нововоронеже и Лискинском районе в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T05:17:00+03:00
2025-11-13T05:17:00+03:00
2025-11-13T05:17:00+03:00
безопасность
нововоронеж
лискинский район
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104821/49/1048214912_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9e325a5c86efd98c66a8a50f512283d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
нововоронеж
лискинский район
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104821/49/1048214912_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da6a4e8857fad1262f1510d05b4ab7e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, нововоронеж, лискинский район, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Безопасность, Нововоронеж, Лискинский район, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Нововоронеже объявили угрозу атаки БПЛА
В Нововоронеже и Лискинском районе объявили угрозу атаки БПЛА