В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы удара беспилотника
Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2025
