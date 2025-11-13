Трамп не ответил на вопрос об опубликованных письмах Эпштейна

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, подписав бюджет правительства, чтобы оно могло возобновить работу, не ответил на вопрос журналистов об опубликованных письмах обвиненного в торговле несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна.
"Не знаю, если у вас есть вопросы… Думаю, у нас отличная ситуация. Страна, которую мы любим, в отличной форме", - сказал Трамп, завершая церемонию подписания бюджета.
Как только Трамп закончил речь, журналисты спросили про Эпштейна. Президент попросил прессу удалиться, подчеркнув, что у США отличный день в связи с возобновлением работы правительства после 43 дней перерыва в отсутствие согласованного бюджета.
Президент ранее назвал публикацию трюком для отвлечения внимания от ситуации с неработающим правительством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
