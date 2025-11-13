Рейтинг@Mail.ru
Токаев заявил, что все успехи России связаны с Путиным
01:44 13.11.2025
Токаев заявил, что все успехи России связаны с Путиным
Достижения современной России неразрывно связаны с политикой президента Путина, рассказал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время государственного визита... РИА Новости, 13.11.2025
Токаев заявил, что все успехи России связаны с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Достижения современной России неразрывно связаны с политикой президента Путина, рассказал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время государственного визита в Москву.
"Все успехи современной России связаны с Вами, уважаемый Владимир Владимирович. Деятельностью, дальновидной политикой и, конечно же, авторитетным лидерством Вы вносите огромный личный вклад в укрепление российской государственности и международных позиций вашего государства", — заявил он.
По словам главы государства, Казахстан заинтересован в сильном, стабильном и процветающем соседе, с которым создана прочная база доверительного сотрудничества.
"Состоявшиеся переговоры ещё раз показали, что никакие внешние вызовы не в состоянии не то что разрушить, но даже пошатнуть монолитный фундамент взаимного доверия между Россией и Казахстаном", — добавил Токаев.

Во вторник Путин и Токаев обсудили на переговорах в Москве взаимодействие в экономике и энергетике. Также они приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества. Кроме того, стороны подписали Декларацию о стратегическом партнерстве.
