Российские войска освободили Даниловку
Российские войска освободили Даниловку
Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО освободила населенный пункт Даниловка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:14:00+03:00
2025-11-13T12:14:00+03:00
2025-11-13T12:51:00+03:00
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
