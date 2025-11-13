Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Даниловку - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 13.11.2025 (обновлено: 12:51 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/svo-2054712198.html
Российские войска освободили Даниловку
Российские войска освободили Даниловку - РИА Новости, 13.11.2025
Российские войска освободили Даниловку
Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО освободила населенный пункт Даниловка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:14:00+03:00
2025-11-13T12:51:00+03:00
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598651_0:212:3120:1967_1920x0_80_0_0_8ce1c606bdf36506e6a9083f8d8c816d.jpg
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598651_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_e55c8a19cae6216fb0155fd8a6060876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили Даниловку

МО: ВС РФ освободили населенный пункт Даниловка в Днепропетровской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО освободила населенный пункт Даниловка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали наступление в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Даниловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Даниловку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Даниловку в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Даниловку в Днепропетровской области
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала