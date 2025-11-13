В Дагестане осудили мужчину, застрелившего таксиста 22 года назад

МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Акушинского района Дагестана, застрелившего таксиста 22 года назад, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Обвиняемый был объявлен в федеральный розыск, задержали его в мае 2024 года.