В Дагестане осудили мужчину, застрелившего таксиста 22 года назад - РИА Новости, 13.11.2025
19:14 13.11.2025
В Дагестане осудили мужчину, застрелившего таксиста 22 года назад
В Дагестане осудили мужчину, застрелившего таксиста 22 года назад - РИА Новости, 13.11.2025
В Дагестане осудили мужчину, застрелившего таксиста 22 года назад
Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Акушинского района Дагестана, застрелившего таксиста 22 года назад, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.11.2025
происшествия
акушинский район
южно-сухокумск
республика дагестан
акушинский район
южно-сухокумск
республика дагестан
происшествия, акушинский район, южно-сухокумск, республика дагестан
Происшествия, Акушинский район, Южно-Сухокумск, Республика Дагестан
В Дагестане осудили мужчину, застрелившего таксиста 22 года назад

Застреливший таксиста 22 года назад житель Дагестана получил 9 лет колонии

МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Акушинского района Дагестана, застрелившего таксиста 22 года назад, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"Ногайский районный суд… вынес приговор в отношении жителя Акушинского района. Он признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что в декабре 2003 года мужчина со знакомыми ехал на такси из Махачкалы в Ставропольский край. На территории города Южно-Сухокумска в ходе возникшего конфликта с водителем машины он несколько раз выстрелил в него из самодельного пистолета, который был при нем. Тело таксиста позже нашли в багажнике автомобиля на автостанции Южно-Сухокумска.
Обвиняемый был объявлен в федеральный розыск, задержали его в мае 2024 года.
Жителя Волгограда заподозрили в жестоком убийстве сестры
ПроисшествияАкушинский районЮжно-СухокумскРеспублика Дагестан
 
 
