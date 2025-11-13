В Дагестане осудили мужчину, застрелившего таксиста 22 года назад

МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Акушинского района Дагестана, застрелившего таксиста 22 года назад, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"Ногайский районный суд… вынес приговор в отношении жителя Акушинского района. Он признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что в декабре 2003 года мужчина со знакомыми ехал на такси из Махачкалы в Ставропольский край. На территории города Южно-Сухокумска в ходе возникшего конфликта с водителем машины он несколько раз выстрелил в него из самодельного пистолета, который был при нем. Тело таксиста позже нашли в багажнике автомобиля на автостанции Южно-Сухокумска.
Обвиняемый был объявлен в федеральный розыск, задержали его в мае 2024 года.