В Рязани вынесли приговор похитителям криптовалюты

РЯЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Суд в Рязани приговорил к 8 годам 2 месяцам и 8 годам 7 месяцам колонии строгого режима жителей Казани и Ленинградской области, напавших на рязанца и похитивших его криптовалюту на 13,2 миллиона рублей, сообщила прокуратура Рязанской области.