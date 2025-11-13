В Рязани вынесли приговор похитителям криптовалюты

РЯЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Суд в Рязани приговорил к 8 годам 2 месяцам и 8 годам 7 месяцам колонии строгого режима жителей Казани и Ленинградской области, напавших на рязанца и похитивших его криптовалюту на 13,2 миллиона рублей, сообщила прокуратура Рязанской области.
О задержании двоих подозреваемых в разбойном нападении на рязанского блогера региональное УМВД сообщило в феврале. Предварительно уточнялось, что нападавшие познакомились после совместной онлайн-игры в покер. Один из них рассказал другому о жителе Рязани, который ведет блог о криптовалюте и операциях с ней и может иметь сбережения. Мужчины приехали в город, арендовали жилье, выследили рязанца, отобрали смартфон, угрожая ножом и электрошокером, и похитили криптовалюту. После задержания сообщники указали место, где избавились от смартфона. Похищенные телефон и криптовалюта были возвращены потерпевшему.
"Советский районный суд города Рязани вынес приговор по уголовному делу в отношении двух мужчин: 24-летнего жителя Казани и 35-летнего жителя Ленинградской области… Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 8 лет 2 месяцев до 8 лет 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Уточняется, что они признаны виновными по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере). Суд установил, что подсудимые заставили потерпевшего перевести 13,2 миллиона рублей в криптовалюте.