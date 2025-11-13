Страны ЕС не смогли договориться об использовании российских активов

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Главы минфинов стран Евросоюза на заседании Совета ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН) в Брюсселе не смогли договориться об использовании активов ЦБ РФ для Украины поскольку у некоторых стран остаются опасения, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что сейчас ведутся обсуждения трех возможных путей финансирования Украины: общеевропейский займ с гарантией под бюджет ЕС, кредиты и бюджетные ассигнования от отдельных стран Евросоюза, а также кредит под замороженные российские активы.
"Эта встреча позволила заручиться широкой поддержкой среди государств-членов. Еврокомиссия продолжает работать над возможным "репарационным кредитом" (для Украины за счет активов ЦБ РФ – ред.). Этот вариант кажется наиболее осуществимым среди тех, что сейчас рассматриваются, поскольку он позволяет быстро покрыть потребности Украины в финансировании, не создавая значительной финансовой нагрузки на государства-члены. Продолжение этой работы включает контакты с государствами-членами, направленные на попытку учесть остающиеся опасения", - сказал он.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
