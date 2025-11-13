Страны ЕС не смогли договориться об использовании российских активов

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Главы минфинов стран Евросоюза на заседании Совета ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН) в Брюсселе не смогли договориться об использовании активов ЦБ РФ для Украины поскольку у некоторых стран остаются опасения, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи.

"Эта встреча позволила заручиться широкой поддержкой среди государств-членов. Еврокомиссия продолжает работать над возможным "репарационным кредитом" (для Украины за счет активов ЦБ РФ – ред.). Этот вариант кажется наиболее осуществимым среди тех, что сейчас рассматриваются, поскольку он позволяет быстро покрыть потребности Украины в финансировании, не создавая значительной финансовой нагрузки на государства-члены. Продолжение этой работы включает контакты с государствами-членами, направленные на попытку учесть остающиеся опасения", - сказал он.