Страны ЕС не смогли договориться об использовании российских активов - РИА Новости, 13.11.2025
17:55 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/strany-2054831420.html
Страны ЕС не смогли договориться об использовании российских активов
экономика
украина
россия
москва
валдис домбровскис
урсула фон дер ляйен
мария захарова
евросоюз
экономика, украина, россия, москва, валдис домбровскис, урсула фон дер ляйен, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
Экономика, Украина, Россия, Москва, Валдис Домбровскис, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
Страны ЕС не смогли договориться об использовании российских активов

ЕК: страны ЕС не смогли договориться об использовании активов ЦБ РФ для Украины

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Главы минфинов стран Евросоюза на заседании Совета ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН) в Брюсселе не смогли договориться об использовании активов ЦБ РФ для Украины поскольку у некоторых стран остаются опасения, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что сейчас ведутся обсуждения трех возможных путей финансирования Украины: общеевропейский займ с гарантией под бюджет ЕС, кредиты и бюджетные ассигнования от отдельных стран Евросоюза, а также кредит под замороженные российские активы.
"Эта встреча позволила заручиться широкой поддержкой среди государств-членов. Еврокомиссия продолжает работать над возможным "репарационным кредитом" (для Украины за счет активов ЦБ РФ – ред.). Этот вариант кажется наиболее осуществимым среди тех, что сейчас рассматриваются, поскольку он позволяет быстро покрыть потребности Украины в финансировании, не создавая значительной финансовой нагрузки на государства-члены. Продолжение этой работы включает контакты с государствами-членами, направленные на попытку учесть остающиеся опасения", - сказал он.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
ЭкономикаУкраинаРоссияМоскваВалдис ДомбровскисУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
