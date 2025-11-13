Рейтинг@Mail.ru
Российский орфографический словарь ежегодно пополняется сотнями статей
05:29 13.11.2025
Российский орфографический словарь ежегодно пополняется сотнями статей
Российский орфографический словарь ежегодно пополняется сотнями статей
общество
владимир пахомов
российская академия наук
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, владимир пахомов, российская академия наук
Общество, Владимир Пахомов, Российская академия наук
Российский орфографический словарь ежегодно пополняется сотнями статей

В словаре русского языка ежегодно появляются сотни новых норм написания слов

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российский орфографический словарь ежегодно пополняется сотнями новых статей с описанием норм написания слов и выражений, рассказал РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.
"Если мы будем говорить о самом, пожалуй, интересном, самом ярком, о самом живом словаре последних лет, то это орфографический академический ресурс "Академос" Института Русского языка РАН. …Это орфографический словарь — то есть он устанавливает норму написания слов. В этот словарь каждый год добавляют его авторы несколько сотен новых словарных статей", - сказал Пахомов.
В качестве примера он привел новейшие заимствования, имена собственные, а также словосочетания.
"Например, "народный артист Российской Федерации", "заслуженный учитель Российской Федерации". Понятно, что слова не новые, но вот именно такие сочетания в корпусе большого орфографического словаря отсутствовали", - добавил Пахомов.
Заголовок открываемого материала