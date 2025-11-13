Российский орфографический словарь ежегодно пополняется сотнями статей

https://ria.ru/20251113/slovar-2054649715.html
2025-11-13T05:29:00+03:00
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российский орфографический словарь ежегодно пополняется сотнями новых статей с описанием норм написания слов и выражений, рассказал РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.
"Если мы будем говорить о самом, пожалуй, интересном, самом ярком, о самом живом словаре последних лет, то это орфографический академический ресурс "Академос" Института Русского языка РАН
. …Это орфографический словарь — то есть он устанавливает норму написания слов. В этот словарь каждый год добавляют его авторы несколько сотен новых словарных статей", - сказал Пахомов
.
В качестве примера он привел новейшие заимствования, имена собственные, а также словосочетания.
"Например, "народный артист Российской Федерации", "заслуженный учитель Российской Федерации". Понятно, что слова не новые, но вот именно такие сочетания в корпусе большого орфографического словаря отсутствовали", - добавил Пахомов.