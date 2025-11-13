Российский орфографический словарь ежегодно пополняется сотнями статей

В качестве примера он привел новейшие заимствования, имена собственные, а также словосочетания.

"Например, "народный артист Российской Федерации", "заслуженный учитель Российской Федерации". Понятно, что слова не новые, но вот именно такие сочетания в корпусе большого орфографического словаря отсутствовали", - добавил Пахомов.