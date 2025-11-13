https://ria.ru/20251113/shojgu-2054676244.html
Шойгу обвинил Европу в запугивании населения
Шойгу обвинил Европу в запугивании населения - РИА Новости, 13.11.2025
Шойгу обвинил Европу в запугивании населения
Заявления в Европе о якобы угрозах со стороны России делаются для того, чтобы запугать народы своих стран, считает секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:08:00+03:00
2025-11-13T10:08:00+03:00
2025-11-13T11:11:00+03:00
в мире
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_ae31d41e7d68af928d49fe6d66321679.jpg
https://ria.ru/20251113/evropa-2054673213.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_102:0:2191:1566_1920x0_80_0_0_9f6e201c7c473e1ce26eba49ee4637c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа
Шойгу обвинил Европу в запугивании населения
Шойгу: Европа делает заявления о якобы угрозах от РФ для запугивания населения