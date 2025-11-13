Рейтинг@Mail.ru
10:08 13.11.2025 (обновлено: 11:11 13.11.2025)
Шойгу обвинил Европу в запугивании населения
Шойгу обвинил Европу в запугивании населения
Заявления в Европе о якобы угрозах со стороны России делаются для того, чтобы запугать народы своих стран, считает секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 13.11.2025
2025
в мире, европа
Шойгу обвинил Европу в запугивании населения

Шойгу: Европа делает заявления о якобы угрозах от РФ для запугивания населения

Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заявления в Европе о якобы угрозах со стороны России делаются для того, чтобы запугать народы своих стран, считает секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Очевидно, что подобного рода заявления делаются европейцами в первую очередь для запугивания народов собственных стран", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости.
Он отметил, что обвинения в военной угрозе и искусственное раскручивание антироссийской истерии среди собственного населения – прием, которому в Европе научились не одно столетие назад.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
