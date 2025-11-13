Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал о ситуации с ДСНВ - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:56 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/shojgu-2054659139.html
Шойгу рассказал о ситуации с ДСНВ
Шойгу рассказал о ситуации с ДСНВ - РИА Новости, 13.11.2025
Шойгу рассказал о ситуации с ДСНВ
Осталось не так много времени, чтобы сохранить одну из ключевых основ глобальной стабильности, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T07:56:00+03:00
2025-11-13T07:56:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
сергей шойгу
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2fd9af52506457a2ea9a4373072c1c45.jpg
https://ria.ru/20251109/dsnv-2053758070.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_35654f3e0eefe59dadcbe9c69671dbe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, сергей шойгу, дональд трамп
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дональд Трамп
Шойгу рассказал о ситуации с ДСНВ

Шойгу: осталось не так много времени для сохранения одной из основ стабильности

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Осталось не так много времени, чтобы сохранить одну из ключевых основ глобальной стабильности, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Хотел бы напомнить о выдвинутой президентом России Владимиром Владимировичем Путиным инициативе о продлении на год действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. У нас осталось не так много времени, чтобы сохранить одну из ключевых основ глобальной стабильности", - сказал Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Россия не будет уговаривать США продлить ограничения по ДСНВ, заявил Лавров
9 ноября, 10:32
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинСергей ШойгуДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала