Шойгу рассказал о ситуации с ДСНВ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Осталось не так много времени, чтобы сохранить одну из ключевых основ глобальной стабильности, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Хотел бы напомнить о выдвинутой президентом России Владимиром Владимировичем Путиным инициативе о продлении на год действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. У нас осталось не так много времени, чтобы сохранить одну из ключевых основ глобальной стабильности", - сказал Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.