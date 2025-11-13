Рейтинг@Mail.ru
Казахстан ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках урана в СНГ
08:50 13.11.2025
Казахстан ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках урана в СНГ
Казахстан ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках урана в СНГ - РИА Новости, 13.11.2025
Казахстан ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках урана в СНГ
Сенат, верхняя палата парламента Казахстана, ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах - участниках... РИА Новости, 13.11.2025
Казахстан ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках урана в СНГ

Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках урана

АЛМА-АТА, 13 ноя - РИА Новости. Сенат, верхняя палата парламента Казахстана, ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах - участниках Содружества независимых государств (СНГ), сообщил в четверг руководитель аппарата казахстанского сената Максим Споткай.
СНГ внедряются единые правила для перевозки радиоактивных материалов. Сенат ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах - участниках СНГ", - сообщил Споткай в своем Telegram-канале.
Также он уточнил, что ключевыми положениями соглашения являются введение единых правил и процедур для всех стран СНГ, в соответствии с которыми такие перевозки теперь будут осуществляться на основании договора и с соблюдением международных стандартов безопасности.
"Документ также предусматривает механизм взаимного признания разрешительных документов. Это позволит избежать необоснованных задержек на границе", - отметил Споткай.
Кроме того, он подчеркнул, что соглашение закрепляет ответственность отправителя, получателя и перевозчика за предупреждение аварий и защиту персонала, населения и окружающей среды при перемещении радиоактивных материалов.
Ранее в нижней палате парламента Казахстана отметили, что рассмотрение законопроекта проходит в период устойчивого роста национальной атомной отрасли. Так, в 2024 году в республике было произведено 23270 тонн урана, что на 10% больше, чем в 2023 году. В начале ноября национальная атомная компания Казахстана "Казатомпром" сообщила, что по итогам первых трех кварталов 2025 года нарастила производство урана почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 18,7 тысячи тонн.
