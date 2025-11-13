https://ria.ru/20251113/samolet-2054850344.html
Самолет, в котором мог лететь глава МАГАТЭ, приземлился в Калининграде
Самолет, в котором мог лететь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, приземлился в калининградском аэропорту "Храброво", следует из данных табло аэропорта. РИА Новости, 13.11.2025
