Самолет, в котором мог лететь глава МАГАТЭ, приземлился в Калининграде - РИА Новости, 13.11.2025
19:23 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/samolet-2054850344.html
Самолет, в котором мог лететь глава МАГАТЭ, приземлился в Калининграде
Самолет, в котором мог лететь глава МАГАТЭ, приземлился в Калининграде
в мире
калининград
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
в мире, калининград, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ
В мире, Калининград, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ
Самолет, в котором мог лететь глава МАГАТЭ, приземлился в Калининграде

© РИА Новости / Михаил ГоленковАэропорт "Храброво" в Калининграде
© РИА Новости / Михаил Голенков
Аэропорт "Храброво" в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 13 ноя - РИА Новости. Самолет, в котором мог лететь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, приземлился в калининградском аэропорту "Храброво", следует из данных табло аэропорта.
Рейс F3 6571 прилетел в калининградский аэропорт из Марселя. По данным сервиса Flightradar, самолет ранее в четверг вылетал из Вены в Марсель. В Вене находится штаб-квартира МАГАТЭ.
В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщал, что в пятницу в Калининграде пройдут консультации с МАГАТЭ.
В миреКалининградРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМАГАТЭ
 
 
