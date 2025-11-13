Рейтинг@Mail.ru
Разбившийся в Грузии турецкий самолет не подал сигнал бедствия, пишут СМИ
07:33 13.11.2025
Разбившийся в Грузии турецкий самолет не подал сигнал бедствия, пишут СМИ
Разбившийся в Грузии турецкий самолет не подал сигнал бедствия, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
Разбившийся в Грузии турецкий самолет не подал сигнал бедствия, пишут СМИ
Обломки турецкого военного самолета, потерпевшего крушение в Грузии, будут доставлены в город Кайсери для проведения технической экспертизы, при этом самолет не РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T07:33:00+03:00
2025-11-13T07:33:00+03:00
2025
Разбившийся в Грузии турецкий самолет не подал сигнал бедствия, пишут СМИ

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeМесто крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы
Место крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы. Архивное фото
АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. Обломки турецкого военного самолета, потерпевшего крушение в Грузии, будут доставлены в город Кайсери для проведения технической экспертизы, при этом самолет не подавал сигналов бедствия до ЧП, сообщает в четверг проправительственная газета Türkiye со ссылкой на собственные сведения.
Министерство обороны Турции во вторник сообщило, что военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился на территории Грузии, погибли 20 человек. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию. Администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что расследование причин крушения будет проводиться с особой тщательностью.
"Самолет не подавал сигналов бедствия. На видеозаписях, якобы снятых пастухом и распространенных в соцсетях, видно, как от самолета сначала отделяется хвостовая часть. Основной корпус четырехмоторного самолета, из которого идет дым, начинает падать, вращаясь", — отмечает газета.
Как пишет издание, все обломки самолета C-130 будут доставлены на авиабазу Эркилет в Кайсери для проведения экспертизы.
По его данным, анализ записей радиопереговоров экипажа и данных с бортовых систем, зафиксированных "черным ящиком", должен помочь установить причину катастрофы.
"Свидетели указали, что в воздухе не наблюдалось ни взрыва, ни пожара. Возгорание произошло уже после падения, при этом был слышен взрыв", — добавляет издание.
