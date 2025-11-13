Рейтинг@Mail.ru
Саммит России и США в Будапеште еще возможен, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.11.2025
10:00 13.11.2025
Саммит России и США в Будапеште еще возможен, заявил Ушаков
Саммит России и США в Будапеште еще возможен, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.11.2025
Саммит России и США в Будапеште еще возможен, заявил Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что саммит РФ и США в Будапеште еще возможен. РИА Новости, 13.11.2025
в мире
россия
сша
будапешт
юрий ушаков
встреча путина и трампа в будапеште
в мире, россия, сша, будапешт, юрий ушаков, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, Россия, США, Будапешт, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Саммит России и США в Будапеште еще возможен, заявил Ушаков

Ушаков заявил, что саммит России и США в Будапеште еще возможен

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что саммит РФ и США в Будапеште еще возможен.
"Будапештский саммит еще возможен, почему нет?" - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.
Возможные сроки саммита Ушаков не обозначил.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ушаков рассказал о реакции Путина на высказанную Трампом идею о саммите
16 октября, 21:48
 
