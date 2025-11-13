https://ria.ru/20251113/sammit-2054674950.html
Саммит России и США в Будапеште еще возможен, заявил Ушаков
Саммит России и США в Будапеште еще возможен, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.11.2025
Саммит России и США в Будапеште еще возможен, заявил Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что саммит РФ и США в Будапеште еще возможен. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:00:00+03:00
2025-11-13T10:00:00+03:00
2025-11-13T10:00:00+03:00
в мире
россия
сша
будапешт
юрий ушаков
встреча путина и трампа в будапеште
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955252456_164:0:2830:1500_1920x0_80_0_0_2840d029bbe76fce6eb0b0f5468c7df4.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048728379.html
россия
сша
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955252456_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_5cddcabe6c5c9d7fa1f90f2b24f8b6f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, будапешт, юрий ушаков, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, Россия, США, Будапешт, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Саммит России и США в Будапеште еще возможен, заявил Ушаков
Ушаков заявил, что саммит России и США в Будапеште еще возможен