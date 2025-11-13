Роза Рымбаева рассказала о приеме Путина и Токаева в Большом театре

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Легенда казахской эстрады Роза Рымбаева рассказала РИА Новости о приеме президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Большом театре, подчеркнув, что главы государств высоко оценили программу гала-концерта и выступления артистов.

"Только что мы выступили на сцене Большого театра в программе "Мастера искусств Казахстана" в рамках Дней культуры Казахстана в России . Для нас, артистов, большая честь выступать на этой сцене. Эта сцена, которая является эталоном высокого искусства, где выступают самые яркие мировые звезды высокой классической музыки… Я в том числе выступала на этой сцене. Для меня это была большая честь. Публика очень тепло принимала, можно сказать, что некоторые известные песни они пели вместе с нами", - рассказала Рымбаева.

Певица подчеркнула, что программа была посвящена дружбе России и Казахстана, а также сегодняшнему творчеству молодых исполнителей. На сцене звучали фольклор, патриотика и любимые советские песни.

"После окончания концерта мы, солисты сегодняшней программы, были на приеме у президента России Путина и нашего президента Токаева . Они очень тепло отозвались о нашем концерте, дали высокую оценку нашей программе. Мы, конечно, были счастливы и очень благодарны за их внимание", - подчеркнула она.

Легенда казахской эстрады отметила, что сегодняшний концерт останется в памяти артистов навсегда.

В числе выступавших артистов была Рымбаева, которую называют "золотым голосом Казахстана" и "поющим соловьем Средней Азии". Артистка исполнила на сцене Большого театра песню "Любовь настала" Раймонда Паулса на стихи Роберта Рождественского , которая в свое время стала хитом в Советском Союзе в исполнении Рымбаевой.

Также певица закрыла гала-концерт, исполнив вместе с хором композицию "Қазақ елі" о народе Казахстана.

Рымбаева в 2025 году отмечает 50-летие творческой деятельности. За многолетний путь в искусстве Рымбаева покорила талантом не только казахстанских и советских слушателей, но и представляла Советский Союз на международных сценах. В 1977 году артистка получила Гран-при на фестивале "Золотой Орфей" в Болгарии , исполнив песню "Алия", посвященную подвигу Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. В том же году Рымбаева участвовала в легендарном конкурсе "Интервидение" в Сопоте , где представила две композиции — "Озарение" на стихи Роберта Рождественского и "Табуны".