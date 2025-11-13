Рейтинг@Mail.ru
Роза Рымбаева рассказала о приеме Путина и Токаева в Большом театре
00:34 13.11.2025
Роза Рымбаева рассказала о приеме Путина и Токаева в Большом театре
Роза Рымбаева рассказала о приеме Путина и Токаева в Большом театре - РИА Новости, 13.11.2025
Роза Рымбаева рассказала о приеме Путина и Токаева в Большом театре
Легенда казахской эстрады Роза Рымбаева рассказала РИА Новости о приеме президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в... РИА Новости, 13.11.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Роза Рымбаева рассказала о приеме Путина и Токаева в Большом театре

Легенда казахской эстрады Рымбаева рассказала о приеме Путина в Большом театре

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПевица Роза Рымбаева
Певица Роза Рымбаева
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Певица Роза Рымбаева. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Легенда казахской эстрады Роза Рымбаева рассказала РИА Новости о приеме президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Большом театре, подчеркнув, что главы государств высоко оценили программу гала-концерта и выступления артистов.
В среду Путин и Токаев после переговоров в Кремле приехали в Большой театр, где состоялся гала-концерт мастеров искусств Казахстана.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин назвал казахских артистов "алтыном"
Вчера, 21:22
"Только что мы выступили на сцене Большого театра в программе "Мастера искусств Казахстана" в рамках Дней культуры Казахстана в России. Для нас, артистов, большая честь выступать на этой сцене. Эта сцена, которая является эталоном высокого искусства, где выступают самые яркие мировые звезды высокой классической музыки… Я в том числе выступала на этой сцене. Для меня это была большая честь. Публика очень тепло принимала, можно сказать, что некоторые известные песни они пели вместе с нами", - рассказала Рымбаева.
Певица подчеркнула, что программа была посвящена дружбе России и Казахстана, а также сегодняшнему творчеству молодых исполнителей. На сцене звучали фольклор, патриотика и любимые советские песни.
Путин и Токаев смотрят гала-концерт из Царской ложи Большого Театра - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путина и Токаева в Большом театре встретили министры культуры
Вчера, 20:13
"После окончания концерта мы, солисты сегодняшней программы, были на приеме у президента России Путина и нашего президента Токаева. Они очень тепло отозвались о нашем концерте, дали высокую оценку нашей программе. Мы, конечно, были счастливы и очень благодарны за их внимание", - подчеркнула она.
Легенда казахской эстрады отметила, что сегодняшний концерт останется в памяти артистов навсегда.
В числе выступавших артистов была Рымбаева, которую называют "золотым голосом Казахстана" и "поющим соловьем Средней Азии". Артистка исполнила на сцене Большого театра песню "Любовь настала" Раймонда Паулса на стихи Роберта Рождественского, которая в свое время стала хитом в Советском Союзе в исполнении Рымбаевой.
Также певица закрыла гала-концерт, исполнив вместе с хором композицию "Қазақ елі" о народе Казахстана.
Рымбаева в 2025 году отмечает 50-летие творческой деятельности. За многолетний путь в искусстве Рымбаева покорила талантом не только казахстанских и советских слушателей, но и представляла Советский Союз на международных сценах. В 1977 году артистка получила Гран-при на фестивале "Золотой Орфей" в Болгарии, исполнив песню "Алия", посвященную подвигу Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. В том же году Рымбаева участвовала в легендарном конкурсе "Интервидение" в Сопоте, где представила две композиции — "Озарение" на стихи Роберта Рождественского и "Табуны".
Талант Рымбаевой почитают и других странах СНГ. Так, певица является заслуженной артисткой Узбекистана и заслуженным деятелем искусств Киргизии. Кроме того, на Площади звезд эстрады в Москве в 2005 году Рымбаева была удостоена именной звезды.
Эстрадная певица Роза Рымбаева, лауреат международного конкурса Золотой Орфей, лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
"Поющий соловей Средней Азии", покоривший "Интервидение": необычная история
19 сентября, 08:22
 
