Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ раскритиковали планы фон дер Ляйен по созданию нового органа разведки - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/razvedka-2054700532.html
В ФРГ раскритиковали планы фон дер Ляйен по созданию нового органа разведки
В ФРГ раскритиковали планы фон дер Ляйен по созданию нового органа разведки - РИА Новости, 13.11.2025
В ФРГ раскритиковали планы фон дер Ляйен по созданию нового органа разведки
Создание нового разведывательного органа под руководством председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не повысит безопасность граждан, а только усилит власть РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T11:37:00+03:00
2025-11-13T11:37:00+03:00
в мире
брюссель
урсула фон дер ляйен
алиса вайдель
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564538889_0:0:2260:1271_1920x0_80_0_0_e14ae6ed16132f8fa11ddc1ced706a08.jpg
https://ria.ru/20251009/rossiya-2047321110.html
https://ria.ru/20251017/es-2048811921.html
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564538889_0:0:2176:1632_1920x0_80_0_0_9c950e5cf6a04eb86728e4f302b3898e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, урсула фон дер ляйен, алиса вайдель, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Алиса Вайдель, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
В ФРГ раскритиковали планы фон дер Ляйен по созданию нового органа разведки

Вайдель: создание нового органа разведки в ЕС не повысит безопасность граждан

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Создание нового разведывательного органа под руководством председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не повысит безопасность граждан, а только усилит власть и надзор со стороны бюрократии в Брюсселе, заявила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
Ранее издание Financial Times сообщало, что Еврокомиссия рассматривает создание нового разведывательного органа под руководством фон дер Ляйен, при этом чиновники дипломатической службы ЕС выступают против этого, опасаясь за будущее собственного разведывательного ведомства.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
На Западе запаниковали после заявления фон дер Ляйен о войне с Россией
9 октября, 16:30
"Фон дер Ляйен планирует создать собственную разведслужбу ЕС. Это не повысит безопасность граждан, а усилит надзор и власть брюссельской бюрократии. Еще один опасный шаг на пути к созданию сверхгосударства ЕС. Не с АдГ!", - написала Вайдель в соцсети X.
По данным издания, план пока официально не был доведен до сведения всех государств-членов ЕС, концепция ведомства еще обсуждается, и конкретные сроки не установлены. Тем не менее, организация намерена привлекать сотрудников национальных разведывательных служб всего блока.
При этом сообщается, что против этого шага выступают высокопоставленные представители дипломатической службы ЕС, курирующие работу европейского разведывательного центра (INTCEN), которые опасаются, что новая служба будет дублировать функции подразделения и поставит под угрозу его будущее.
Лидер фракции Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Гаральд Вилимски ранее заявил, что планы по созданию при Генеральном секретариате Европейской комиссии отдельного подразделения по анализу разведывательной информации являются следующим шагом в систематической концентрации власти фон дер Ляйен. По его словам, вместо того чтобы усиливать демократический контроль, она создает теневую структуру, которая ставит национальные спецслужбы под надзор Брюсселя - без мандата, без прозрачности и без какой-либо легитимации.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ: новый человек в службе ЕС может обострить борьбу с фон дер Ляйен
17 октября, 10:58
 
В миреБрюссельУрсула фон дер ЛяйенАлиса ВайдельЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала