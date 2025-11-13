В ФРГ раскритиковали планы фон дер Ляйен по созданию нового органа разведки

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Создание нового разведывательного органа под руководством председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не повысит безопасность граждан, а только усилит власть и надзор со стороны бюрократии в Брюсселе, заявила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Еврокомиссия рассматривает создание нового разведывательного органа под руководством фон дер Ляйен , при этом чиновники дипломатической службы ЕС выступают против этого, опасаясь за будущее собственного разведывательного ведомства.

"Фон дер Ляйен планирует создать собственную разведслужбу ЕС. Это не повысит безопасность граждан, а усилит надзор и власть брюссельской бюрократии. Еще один опасный шаг на пути к созданию сверхгосударства ЕС. Не с АдГ!", - написала Вайдель в соцсети X

По данным издания, план пока официально не был доведен до сведения всех государств-членов ЕС, концепция ведомства еще обсуждается, и конкретные сроки не установлены. Тем не менее, организация намерена привлекать сотрудников национальных разведывательных служб всего блока.

При этом сообщается, что против этого шага выступают высокопоставленные представители дипломатической службы ЕС, курирующие работу европейского разведывательного центра (INTCEN), которые опасаются, что новая служба будет дублировать функции подразделения и поставит под угрозу его будущее.