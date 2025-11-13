https://ria.ru/20251113/razvedka-2054700532.html
В ФРГ раскритиковали планы фон дер Ляйен по созданию нового органа разведки
В ФРГ раскритиковали планы фон дер Ляйен по созданию нового органа разведки
Вайдель: создание нового органа разведки в ЕС не повысит безопасность граждан
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Создание нового разведывательного органа под руководством председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не повысит безопасность граждан, а только усилит власть и надзор со стороны бюрократии в Брюсселе, заявила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
Ранее издание Financial Times сообщало, что Еврокомиссия
рассматривает создание нового разведывательного органа под руководством фон дер Ляйен
, при этом чиновники дипломатической службы ЕС
выступают против этого, опасаясь за будущее собственного разведывательного ведомства.
"Фон дер Ляйен планирует создать собственную разведслужбу ЕС. Это не повысит безопасность граждан, а усилит надзор и власть брюссельской бюрократии. Еще один опасный шаг на пути к созданию сверхгосударства ЕС. Не с АдГ!", - написала Вайдель
в соцсети X
.
По данным издания, план пока официально не был доведен до сведения всех государств-членов ЕС, концепция ведомства еще обсуждается, и конкретные сроки не установлены. Тем не менее, организация намерена привлекать сотрудников национальных разведывательных служб всего блока.
При этом сообщается, что против этого шага выступают высокопоставленные представители дипломатической службы ЕС, курирующие работу европейского разведывательного центра (INTCEN), которые опасаются, что новая служба будет дублировать функции подразделения и поставит под угрозу его будущее.
Лидер фракции Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте
Гаральд Вилимски ранее заявил, что планы по созданию при Генеральном секретариате Европейской комиссии отдельного подразделения по анализу разведывательной информации являются следующим шагом в систематической концентрации власти фон дер Ляйен. По его словам, вместо того чтобы усиливать демократический контроль, она создает теневую структуру, которая ставит национальные спецслужбы под надзор Брюсселя
- без мандата, без прозрачности и без какой-либо легитимации.