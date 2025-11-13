В Европе замалчивают информацию о Нюрнбергском процессе, заявил Пушков

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Европе многие из ведущих либеральных политиков оказались детьми либо бывших нацистов, либо тех, кто сотрудничал с нацистами, они замалчивают информацию о Нюрнбергском процессе, сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"На Западе Нюрнберг, по большому счету, за исключением университетов и историков, выпал из поля общественного внимания. И выпал по вполне определённым причинам. Одна из причин, как мне представляется, состоит в том, что многие из нынешних ведущих либеральных политиков удивительным образом оказались детьми бывших либо нацистов, либо тех, кто сотрудничал с нацистами", - отметил сенатор в ходе пресс-конференции, посвященной Международному научно-практическому форуму "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
По его словам, еще один момент, почему Нюрнберг не упоминается сейчас на Западе. "Сейчас главной идеей является идея поражения России, то есть бывшего союзника по антигитлеровской коалиции, и напоминать о том, что было тесное сотрудничество, боролись с совместным врагом сейчас западные политики, пропаганда, средства массовой информации не хотят", - добавил он.
Кроме того, Нюрнбергский процесс носил широкий характер, там рассматривались все преступления нацизма, отметил Пушков.
Законодатель указал, что неонацизм сейчас получил новое звучание в контексте украинского кризиса. "Нацистские тенденции в Европе не умерли, они возрождаются. И для нас совершенно очевидно, что на Западе закрывают глаза на те структуры, которые сейчас действуют на той же Украине, по совершенно простой причине, потому что это Западу выгодно", - сказал Пушков.
Парламентарий также отметил, что Нюрнбергский процесс заложил как минимум часть основ международного послевоенного права. "Это одна из основ международного права наряду с Уставом Организации Объединенных Наций, Декларацией прав человека и другими. Решение Нюрнберга – это составная часть современного международного права", - сказал политик.
Есть аспект и морально-политический. Нюрнберг, в принципе, должен был поставить крест на нацизме и на попытках его возрождения, подчеркнул Пушков. "И поэтому он для нас имеет принципиальное значение, и для всех людей прогрессивных убеждений, потому что далеко не все и на Западе готовы закрывать глаза на эти тенденции и прекрасно видят, что происходит на Украине", - пояснил он.
По его словам, новая неонацистская поросль, "её появление нам ещё раз напоминает, что сам феномен недопустим, что его не должно быть в современном мире и в современной Европе". И Нюрнбергский трибунал как раз даёт юридические, политические и моральные основания для осуждения и борьбы с этим явлением, сказал парламентарий.
Пушков также напомнил, что Россия является автором, инициатором резолюции в Организации Объединенных Наций, которая осуждает героизацию нацизма.