14:47 13.11.2025
В Европе замалчивают информацию о Нюрнбергском процессе, заявил Пушков
В Европе замалчивают информацию о Нюрнбергском процессе, заявил Пушков
в мире, европа, россия, украина, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, Европа, Россия, Украина, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
В Европе замалчивают информацию о Нюрнбергском процессе, заявил Пушков

Пушков обвинил Европу в замалчивании информации о Нюрнбергском процессе

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Европе многие из ведущих либеральных политиков оказались детьми либо бывших нацистов, либо тех, кто сотрудничал с нацистами, они замалчивают информацию о Нюрнбергском процессе, сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"На Западе Нюрнберг, по большому счету, за исключением университетов и историков, выпал из поля общественного внимания. И выпал по вполне определённым причинам. Одна из причин, как мне представляется, состоит в том, что многие из нынешних ведущих либеральных политиков удивительным образом оказались детьми бывших либо нацистов, либо тех, кто сотрудничал с нацистами", - отметил сенатор в ходе пресс-конференции, посвященной Международному научно-практическому форуму "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
МИД: итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова из-за страха
Вчера, 14:20
По его словам, еще один момент, почему Нюрнберг не упоминается сейчас на Западе. "Сейчас главной идеей является идея поражения России, то есть бывшего союзника по антигитлеровской коалиции, и напоминать о том, что было тесное сотрудничество, боролись с совместным врагом сейчас западные политики, пропаганда, средства массовой информации не хотят", - добавил он.
Кроме того, Нюрнбергский процесс носил широкий характер, там рассматривались все преступления нацизма, отметил Пушков.
Законодатель указал, что неонацизм сейчас получил новое звучание в контексте украинского кризиса. "Нацистские тенденции в Европе не умерли, они возрождаются. И для нас совершенно очевидно, что на Западе закрывают глаза на те структуры, которые сейчас действуют на той же Украине, по совершенно простой причине, потому что это Западу выгодно", - сказал Пушков.
Парламентарий также отметил, что Нюрнбергский процесс заложил как минимум часть основ международного послевоенного права. "Это одна из основ международного права наряду с Уставом Организации Объединенных Наций, Декларацией прав человека и другими. Решение Нюрнберга – это составная часть современного международного права", - сказал политик.
Есть аспект и морально-политический. Нюрнберг, в принципе, должен был поставить крест на нацизме и на попытках его возрождения, подчеркнул Пушков. "И поэтому он для нас имеет принципиальное значение, и для всех людей прогрессивных убеждений, потому что далеко не все и на Западе готовы закрывать глаза на эти тенденции и прекрасно видят, что происходит на Украине", - пояснил он.
По его словам, новая неонацистская поросль, "её появление нам ещё раз напоминает, что сам феномен недопустим, что его не должно быть в современном мире и в современной Европе". И Нюрнбергский трибунал как раз даёт юридические, политические и моральные основания для осуждения и борьбы с этим явлением, сказал парламентарий.
Пушков также напомнил, что Россия является автором, инициатором резолюции в Организации Объединенных Наций, которая осуждает героизацию нацизма.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В МИД России рассказали, зачем Запад переписывает историю Второй мировой
9 октября, 14:14
 
В миреЕвропаРоссияУкраинаАлексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
