Пушков раскрыл, что задумал президент Финляндии, говоря о диалоге с Россией

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Заявления президента Финляндии Александра Стубба о готовности к диалогу с Москвой нацелены на сокрытие все более заметной подготовки к европейской войне против России, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.
«
"Президент Финляндии Александр Стубб играет на всех досках одновременно. В беседах с руководством ЕС и "коалиции желающих" приватно обсуждает агрессивные сценарии, направленные против России, а на публику изображает из себя этакого "полуголубя мира", заявляя, что рано или поздно ЕС возобновит диалог с Россией. Так он рассчитывает понравиться Трампу, с которым играет в гольф и которому набивается в привилегированные политические партнеры, а заодно и успокоить общественное мнение перед лицом все более заметной подготовки ЕС к войне", — пишет политик.
«
"Рискну предположить, что при нынешнем руководстве ЕС и ведущих стран — членов Евросоюза возобновление содержательного диалога просто-напросто невозможно. А когда будет возможно? Когда ЕС изменит свой курс на разрыв отношений с Россией. Но раньше этого точно не будет", — добавил Пушков.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.