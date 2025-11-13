«

"Президент Финляндии Александр Стубб играет на всех досках одновременно. В беседах с руководством ЕС и "коалиции желающих" приватно обсуждает агрессивные сценарии, направленные против России, а на публику изображает из себя этакого "полуголубя мира", заявляя, что рано или поздно ЕС возобновит диалог с Россией. Так он рассчитывает понравиться Трампу, с которым играет в гольф и которому набивается в привилегированные политические партнеры, а заодно и успокоить общественное мнение перед лицом все более заметной подготовки ЕС к войне", — пишет политик.