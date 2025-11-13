Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 13.11.2025 (обновлено: 15:47 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/prigovor-2054780709.html
Суд вынес приговор по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде
Суд вынес приговор по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 13.11.2025
Суд вынес приговор по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде
Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья приговорил к срокам от 4,5 до 5 лет колонии фигурантов уголовного дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде в... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:26:00+03:00
2025-11-13T15:47:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
сергиев посад
взрыв на складе в сергиевом посаде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889100829_0:133:3075:1863_1920x0_80_0_0_fec0b549fe3cf086241df45088ddd110.jpg
https://ria.ru/20250309/vzryv-2003874756.html
московская область (подмосковье)
россия
сергиев посад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889100829_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_48d26b8d0baab7ab333174346e1af19d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Сергиев Посад, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
Суд вынес приговор по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде

Фигуранты дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде получили от 4,5 до 5 лет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва пиротехники на заводе в Сергиевом Посаде в 2023 году
Последствия взрыва пиротехники на заводе в Сергиевом Посаде в 2023 году - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Последствия взрыва пиротехники на заводе в Сергиевом Посаде в 2023 году. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕРГИЕВ ПОСАД (Московская обл.), 13 ноя - РИА Новости. Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья приговорил к срокам от 4,5 до 5 лет колонии фигурантов уголовного дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде в 2023 году, в результате которого погибли 9 человек, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Руководителей компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева, Олега Юрова и Александра Варенова обвиняют по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Вину они не признали.
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Стало известно число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году
9 марта, 06:52
Суд приговорил Чанкаева к 5 годам колонии общего режима, Юрова и Варенова – к 4,5 годам.
Гражданские иски потерпевших - родственников погибших, а также предприятий, которые понесли ущерб, - суд разрешать не стал, разъяснив, что они могут быть рассмотрены в рамках гражданского судопроизводства.
По версии следствия, Чанкаев, Юров и Варенов занимали руководящие должности в ОАО "Пиро-Росс", специализирующемся на производстве салютов и пиротехнических изделий. Они должны были обеспечивать контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и безопасных условий труда, а также за технологическим процессом производства, надлежащими условиями хранения взрывчатых веществ и порохов.
Однако они игнорировали имеющиеся на предприятии системные нарушения, о которых им было известно в силу занимаемых должностей, мер к их устранению не принимали. В итоге 9 августа 2023 года на территории производства в одном из помещений, не предназначенном для хранения пороха и пиротехнических изделий, произошел взрыв, погибли девять человек, еще троим причинен тяжкий вред здоровью.
Взрыв повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов.
Согласно официальным судебным документам, имеющимися в распоряжении РИА Новости, более чем 120 лицам был причинен вред здоровью при взрыве.
Взрыв в Сергиевом Посаде
© РИА Новости / Валерия Кузнецова | Перейти в медиабанк

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

Дым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Стоп-кадр видео

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

© РИА Новости / Валерия Кузнецова
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

Машины противопожарной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

Главный вход Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

Табличка на здании Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

Автомобиль Следственного комитета РФ у главного входа Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 10
© Фото : ГСУ СК России по Московской области

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

© Фото : ГСУ СК России по Московской области
8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

Спецавтомобили у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 10

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

© РИА Новости / Валерия Кузнецова
Перейти в медиабанк
1 из 10

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 10

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 10

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 10

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 10

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 10

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

© Фото : ГСУ СК России по Московской области
8 из 10

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 10

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСергиев ПосадВзрыв на складе в Сергиевом Посаде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала