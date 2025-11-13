https://ria.ru/20251113/prigovor-2054780709.html
Суд вынес приговор по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде
Суд вынес приговор по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде
Суд вынес приговор по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде
СЕРГИЕВ ПОСАД (Московская обл.), 13 ноя - РИА Новости. Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья приговорил к срокам от 4,5 до 5 лет колонии фигурантов уголовного дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде в 2023 году, в результате которого погибли 9 человек, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Руководителей компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева, Олега Юрова и Александра Варенова обвиняют по части 3 статьи 217 УК РФ
(нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Вину они не признали.
Суд приговорил Чанкаева к 5 годам колонии общего режима, Юрова и Варенова – к 4,5 годам.
Гражданские иски потерпевших - родственников погибших, а также предприятий, которые понесли ущерб, - суд разрешать не стал, разъяснив, что они могут быть рассмотрены в рамках гражданского судопроизводства.
По версии следствия, Чанкаев, Юров и Варенов занимали руководящие должности в ОАО "Пиро-Росс", специализирующемся на производстве салютов и пиротехнических изделий. Они должны были обеспечивать контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и безопасных условий труда, а также за технологическим процессом производства, надлежащими условиями хранения взрывчатых веществ и порохов.
Однако они игнорировали имеющиеся на предприятии системные нарушения, о которых им было известно в силу занимаемых должностей, мер к их устранению не принимали. В итоге 9 августа 2023 года на территории производства в одном из помещений, не предназначенном для хранения пороха и пиротехнических изделий, произошел взрыв, погибли девять человек, еще троим причинен тяжкий вред здоровью.
Взрыв повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов.
Согласно официальным судебным документам, имеющимися в распоряжении РИА Новости, более чем 120 лицам был причинен вред здоровью при взрыве.
