МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Мультимедийный банк "России сегодня" стал победителем VII Национальной премии "Корпоративный музей" за проект "Освобождение. Путь к Победе", реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

За вклад в популяризацию материалов, имеющих общественную и историческую значимость, медиабанк "России сегодня" был признан в специальной номинации "Наша история Победы".

"Завершать проект "Освобождение. Путь к Победе" на такой высокой ноте – большая честь и гордость для нашего коллектива. Проделана огромная научно-исследовательская работа с архивом Совинформбюро и АПН, и мы очень рады иметь возможность представлять результаты наших трудов широкой публике на основе медиабанка "России сегодня". Тем более в год празднования 80-летия Победы! Благодарю премию "Корпоративный музей" за возможность делиться опытом и общение коллегами! " – отметила руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник.

© Фото : Оксана Олейник Проект "Освобождение. Путь к Победе" получил премию "Корпоративный музей" © Фото : Оксана Олейник Проект "Освобождение. Путь к Победе" получил премию "Корпоративный музей"

Проект основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", и объединил в себе три важные исторические темы: "Освобождение территорий СССР", "Освобождение и восстановление Восточной Европы в 1944-1945 годах" и "Подвиг советского тыла в 1941-1945 годах". В него вошли фотовыставки, пресс-конференции, видеомосты, фотоленты, подкаст, видео, викторины и текстовые материалы.

"Для нас особенно важно поблагодарить за поддержку Президентский фонд культурных инициатив. С его помощью наш проект получил свое развитие и вызвал большой интерес у жителей самых разных регионов России", — отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня", руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина.