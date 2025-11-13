Рейтинг@Mail.ru
Проект "Освобождение. Путь к Победе" получил премию "Корпоративный музей" - РИА Новости, 13.11.2025
16:47 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/premiya-2054743369.html
Проект "Освобождение. Путь к Победе" получил премию "Корпоративный музей"
Проект "Освобождение. Путь к Победе" получил премию "Корпоративный музей" - РИА Новости, 13.11.2025
Проект "Освобождение. Путь к Победе" получил премию "Корпоративный музей"
Мультимедийный банк "России сегодня" стал победителем VII Национальной премии "Корпоративный музей" за проект "Освобождение. Путь к Победе", реализуемый при... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:47:00+03:00
2025-11-13T16:47:00+03:00
общество
восточная европа
президентский фонд культурных инициатив
совинформбюро
социальный навигатор
освобождение. путь к победе
россия
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054809473_0:132:2724:1664_1920x0_80_0_0_e77dd1ac38b971980530b4e5a7f7fcde.jpg
восточная европа
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
общество, восточная европа, президентский фонд культурных инициатив, совинформбюро, социальный навигатор, освобождение. путь к победе, россия, великая отечественная война (1941-1945), наталья тюрина, миа "россия сегодня"
Общество, Восточная Европа, Президентский фонд культурных инициатив, Совинформбюро, Социальный навигатор, Освобождение. Путь к Победе, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Наталья Тюрина, МИА "Россия сегодня"

Проект "Освобождение. Путь к Победе" получил премию "Корпоративный музей"

© Фото : Оксана ОлейникПроект "Освобождение. Путь к Победе" получил премию "Корпоративный музей"
Проект Освобождение. Путь к Победе получил премию Корпоративный музей - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Оксана Олейник
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Мультимедийный банк "России сегодня" стал победителем VII Национальной премии "Корпоративный музей" за проект "Освобождение. Путь к Победе", реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
За вклад в популяризацию материалов, имеющих общественную и историческую значимость, медиабанк "России сегодня" был признан в специальной номинации "Наша история Победы".
"Завершать проект "Освобождение. Путь к Победе" на такой высокой ноте – большая честь и гордость для нашего коллектива. Проделана огромная научно-исследовательская работа с архивом Совинформбюро и АПН, и мы очень рады иметь возможность представлять результаты наших трудов широкой публике на основе медиабанка "России сегодня". Тем более в год празднования 80-летия Победы! Благодарю премию "Корпоративный музей" за возможность делиться опытом и общение коллегами! " – отметила руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник.
© Фото : Оксана ОлейникПроект "Освобождение. Путь к Победе" получил премию "Корпоративный музей"
Проект Освобождение. Путь к Победе получил премию Корпоративный музей - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Оксана Олейник
Проект "Освобождение. Путь к Победе" получил премию "Корпоративный музей"
Проект основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", и объединил в себе три важные исторические темы: "Освобождение территорий СССР", "Освобождение и восстановление Восточной Европы в 1944-1945 годах" и "Подвиг советского тыла в 1941-1945 годах". В него вошли фотовыставки, пресс-конференции, видеомосты, фотоленты, подкаст, видео, викторины и текстовые материалы.
"Для нас особенно важно поблагодарить за поддержку Президентский фонд культурных инициатив. С его помощью наш проект получил свое развитие и вызвал большой интерес у жителей самых разных регионов России", — отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня", руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина.
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.), "Корпоративный музей" и "За верность науке".
 
ОбществоВосточная ЕвропаПрезидентский фонд культурных инициативСовинформбюроСоциальный навигаторОсвобождение. Путь к ПобедеРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Наталья ТюринаМИА "Россия сегодня"
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
