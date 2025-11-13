https://ria.ru/20251113/peterburg-2054683649.html
В Петербурге женщину задержали за оправдание убийства военкора Татарского
В Петербурге женщину задержали за оправдание убийства военкора Татарского - РИА Новости, 13.11.2025
В Петербурге женщину задержали за оправдание убийства военкора Татарского
Петербурженку задержали за оправдание в соцсетях в 2023 году теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:41:00+03:00
2025-11-13T10:41:00+03:00
2025-11-13T10:43:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
петрозаводск
россия
владлен татарский
дарья трепова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862610140_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_40bae13cde9baebed3542ad34d06c486.jpg
https://ria.ru/20250626/fsb-2025496146.html
https://ria.ru/20250918/peterburg-2042841768.html
санкт-петербург
петрозаводск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862610140_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_754a8fb50a06d15a2cfd5c17849261da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, петрозаводск, россия, владлен татарский, дарья трепова
Происшествия, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Россия, Владлен Татарский, Дарья Трепова
В Петербурге женщину задержали за оправдание убийства военкора Татарского
Петербурженку задержали за оправдание теракта против военкора Татарского
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Петербурженку задержали за оправдание в соцсетях в 2023 году теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Силовики нагрянули с обыском в квартиру в Московском районе Санкт-Петербурга
, где живет безработная уроженка Петрозаводска
1989 года рождения. Поводом для проведения следственных мероприятий стало возбужденное в ее отношении уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 "Публичное оправдание терроризма", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в апреле 2023 года женщина в социальных сетях восхваляла совершенный Дарьей Треповой
* (внесена в перечень террористов и экстремистов) террористический акт, в результате которого в кафе на Университетской набережной погиб военкор Татарский
и более 40 человек получили ранения и увечья различной степени тяжести.
"В настоящее время задержанной предъявлено обвинение в вышеуказанном преступлении. Также правоохранители проверяют данные о ее причастности к другим преступлениям террористического характера", - отметил источник.
В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову* виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным, оно вступило в силу.
Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России
женщинам.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов