В Петербурге женщину задержали за оправдание убийства военкора Татарского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Петербурженку задержали за оправдание в соцсетях в 2023 году теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"В настоящее время задержанной предъявлено обвинение в вышеуказанном преступлении. Также правоохранители проверяют данные о ее причастности к другим преступлениям террористического характера", - отметил источник.

В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову* виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным, оно вступило в силу.