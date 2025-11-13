общество, япония, александр джеус, мтс, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, социальный навигатор, освобождение. мир народам, освобождение. путь к победе, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), орленок (детский центр), медиалаборатория в "орленке", юнкоры россии сегодня
В "Орленке" показали реальные кадры Советско-японской войны
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" представили модуль мобильной экспозиции "Освобождение. Советско-японская война 1945 года", созданный в рамках проекта "Освобождение. Мир народам". Фотовыставка приурочена к 80-летию Победы и Году защитника Отечества.
В основе экспозиции, рассказывающей о заключительном этапе Второй мировой войны, лежит архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". Каждая фотография снабжена QR-кодом для перехода к более подробным материалам: лонгридам, кинолентам и справкам о событиях и людях, представленных на снимках.
"Молодое поколение должно глубоко знать историю Великой Отечественной и Второй мировой войн, понимать причинно-следственные связи и извлекать из прошлого уроки. Это наша общая ответственность — не допустить искажения и нивелирования роли советского воина в освобождении мира от фашизма, защитить историческую правду и сохранить память для будущих поколений", — подчеркнул директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус.
Анастасия Кемаева и Антон Крывошлыков на открытии модуля мобильной экспозиции "Освобождение. Советско-японская война 1945 года" в "Орленке"
По словам менеджера проекта "Освобождение. Мир народам" международной медиагруппы "Россия сегодня" Анастасии Кемаевой, мотивацией для создания проекта стало стремление рассказать правду о войне с милитаристской Японией.
"Чтобы информация попала в фокус внимания людей и оставалась в памяти долгие годы, нужно увидеть ее, ощутить. А фотографии — это то, что всегда вызывает эмоциональный отклик. Они позволяют людям любых возрастов полноценно погрузиться в предложенную нами тему. Некоторые кадры крайне эмоциональны, однако нашей мотивацией при создании проекта было в первую очередь показать правду", — сказала она.
Как отметили организаторы выставки, в модуль интегрирован видеоподкаст Радио Sputnik и МТС Медиа "Война на Востоке".
"Мне очень приятно видеть, что такой важный проект разросся. Советско-японская война — это не самая известная глава Второй мировой войны. Чтобы сделать эту историю доступнее, в видеоподкасте "Война на востоке" мы оживили фотоснимки с помощью искусственного интеллекта", — рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти холдинга "МТС Медиа" Антон Крывошлыков.
Практическую пользу выставки для старшеклассников, которым предстоит сдавать ЕГЭ, отметила участница "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", юнкор Вера Жегульская.
"Я сфотографировала все интерактивные экспонаты. Благодаря им мне удалось погрузиться в ход событий Советско-японской войны, понять ее лучше. Надеюсь, новые знания, полученные на выставке, помогут мне на ЕГЭ по истории. Яркий визуал, конечно, привлекает", — поделилась впечатлениями юнкор.
Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
