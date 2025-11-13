"Хожу со свидетельством о смерти": кто заживо хоронит россиян

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Физически живы, но по документам мертвы — сотням россиян из-за ошибок следственных органов или технических сбоев приходится доказывать, что они еще топчут эту землю. На "воскрешение" уходят месяцы. Все это время "покойные" не могут воспользоваться медицинскими услугами, сесть за руль, снять деньги с банковской карты. "Случись что, нас даже похоронить официально не сумеют, ведь по бумагам мы давно на том свете", — мрачно шутят жертвы бюрократического оксюморона.

"Захоронили как невостребованного"

Пенсионер из Лесосибирска Красноярского края Владимир Гаврилов (фамилия изменена по просьбе героя) полтора года пытается "воскреснуть". "Похоронили" его в Следственном отделе по Свердловскому району Красноярска.

О том, что в этом мире он уже не жилец, Владимир Владимирович узнал 29 марта прошлого года: хотел снять пенсию, но карточка оказалась заблокирована.

"Тогда муж зашел на "Госуслуги" и увидел пометку: "человек с таким СНИЛС считается умершим", — вспоминает жена пострадавшего Елена Алексеевна. Историю она рассказывает от его имени. Говорит, что супруг, вспоминая о своем статусе, сильно нервничает.

Ошарашенные Гавриловы позвонили в соцзащиту — там работает знакомая семьи. Ответ был аналогичный: по всем документам Владимир проходит как скончавшийся.

"Борьба за жизнь" началась с запроса в загс. Там уточнили, что изменения в актовой записи были сделаны на основании медицинского свидетельства о смерти, выданного бюро судмедэкспертизы в Красноярске. Более того, ритуальный агент уже получил все документы на "Владимира Владимировича", и даже захоронил его труп — как невостребованный.

"Конечно, мы испытали шок, — признается Елена Алексеевна. — Как можно предать человека земле по чужим данным? И что теперь делать нам, живым?"

Пенсионеры подали иск в Лесосибирский горсуд, но его не приняли — отправили в Красноярск. Писали они и в местную прокуратуру. После очередного отказа решили обратиться к президенту: "Уважаемый Владимир Владимирович, помогите мужу вернуться в ряды живых и восстановить пенсию".

Вопрос финансов у семьи стоял остро. Несколько месяцев, пока шли разбирательства, жили на выплаты Елены Алексеевны — карта супруга была заблокирована. "Нам даже пришло письмо из Социального фонда с требованием вернуть деньги, которые мы якобы незаконно сняли "со счета умершего", — возмущается жена пострадавшего.

Были и другие неудобства. Однажды Гаврилова остановил сотрудник ГИБДД и попросил уточнить, на каком основании он ездит на машине, принадлежащей покойному.

Секретные свидетели

Ситуация начала проясняться после обращения к главе СК Александру Бастрыкину. Оказывается, в феврале 2024-го в квартире в Свердловском районе Красноярска нашли труп неизвестного мужчины. Документов при нем не было. Но, как следует из ответа проводившего проверку следователя, очевидцы "опознали" в погибшем Гаврилова Владимира Владимировича, 1961 года рождения.

"Что это за свидетели, мы не можем понять до сих пор. Доступ к делу нам не предоставляют, хотя прокурор Красноярского края дал добро на ознакомление, — говорит Елена Алексеевна. — Да и как можно только на основании свидетельских показаний похоронить человека? В базе данных есть сведения, что он прописан в другом городе, что у него семья. Почему не сделали запрос, не позвонили мне? Ведь о смерти мужа жену должны оповещать".

В СК лишь пояснили, что следователь "ненадлежащим образом проверила личность трупа", от должности она освобождена.

После обращения в приемную президента в актовую запись в загсе внесли изменения — произошло это в мае 2024-го. Но с последствиями ошибки пенсионер сталкивается до сих пор.

"Не так давно мне пришло приглашение на диспансеризацию, а мужу — нет, — рассказывает Елена Гаврилова. — Выяснилось, что его медицинский полис аннулирован".

А два месяца назад, в единый день голосования, Владимир Гаврилов пришел на избирательный участок, но своей фамилии в списках не нашел. Проголосовать пенсионеру все же дали, однако занесли в отдельный бюллетень.

"Жил по чужому паспорту"

Ошибочно признать человека умершим могут по нескольким причинам. Чаще всего, это технический сбой из-за схожести паспортных данных. Иногда такая ошибка — результат потери документов. Так было с жителем Санкт-Петербурга Игорем Байковым. Уже больше семи месяцев единственный его действующий документ — дубликат свидетельства о собственной смерти. Его мужчине выдали на руки.

Для Байкова нелегальная жизнь стала настоящим испытанием. Он работал водителем грузовика. Теперь же приходится выкручиваться — права аннулированы. Деньги снять с карты не может — заблокирована. Говорит, если бы не товарищ, одолживший свою, было бы совсем тяжко.

© Фото предоставлено Игорем Байковым Игорь Байков © Фото предоставлено Игорем Байковым Игорь Байков

В августе Игорь решил подписать контракт и пойти служить в зону СВО. Но из-за проблем с документами командировку пришлось отложить. "Даже нотариальную доверенность на юриста я не могу оформить, ведь по паспорту я — труп", — иронизирует Игорь.

Рассказ Байкова пронизан черным юмором. Говорит, так легче принять ситуацию.

"Умер я шестого апреля. Но узнал об этом только через три месяца, когда пришел на прием к терапевту в районную поликлинику. Она долго смотрела сначала на меня, потом в компьютер. И выдала: "в базе вы проходите как умерший".

После этого Байкову стало нехорошо, и его отправили в Мариинскую больницу в Центральном районе Санкт-Петербурга. Там и выяснилось, что до этого в учреждении уже умер пациент с точно такими же данными.

Позднее Игорь вспомнил: четыре года назад у него из машины украли бумажник с паспортом. Как и положено, он написал заявление в полицию. Документ признали недействительным, воров так и не нашли. Паспорт же на имя Байкова обрел нового владельца.

© Фото предоставлено Игорем Байковым Свидетельство о смерти, выданное живому Игорю Байкову © Фото предоставлено Игорем Байковым Свидетельство о смерти, выданное живому Игорю Байкову

"Что удивительно, тот человек был совсем не похож на Игоря, но это не помешало ему оформить на себя несколько банковских и сим-карт, регулярно проходить лечение в Мариинской больнице. И все по аннулированному паспорту", — недоумевает представитель Байкова Игорь Бурдинский.

Он помог ветерану боевых действий (до случившегося Игорь уже был в зоне СВО) обратиться в прокуратуру. Надзорное ведомство вышло с иском в суд.

Причем сотрудники прокуратуры рассказали пострадавшему, что за год такое дело — уже третье.

"В одном случае фигурировала балерина Мариинского театра — ее приняли за умершую тезку. Но разобрались быстро, поскольку погибшей было 70, а танцовщице — шестнадцать", — пересказывает услышанное Байков.

Вторая история сложнее: мужчину из коммуналки забрала скорая. Но так как документов у него не было, назвался соседом. Потом умер в больнице. Естественно, похоронили его под именем другого квартиранта.

Для Игоря "путешествие в загробный мир" почти закончено: 28 октября на руки ему выдали судебное решение, обязующее загс внести изменения в актовую запись. Впрочем, еще несколько месяцев уйдет на восстановление документов. Для этого придется точечно обращаться во все инстанции.

"Паспорт "прикрепился" к документам умершего"

Пенсионерке из Ярославля Марине Кондратьевой (фамилия изменена) вернуться в ряды живых удалось в рекордные сроки — всего за 18 дней.

"После того, как я узнала о своем "статусе" и отошла от шока, начала обращаться во все инстанции. В отделении по вопросам миграции (бывшее УФМС) мне объяснили: из-за ошибки в базе данных мой паспорт "прикрепился" к документам умершего человека", — рассказывает Марина Валентиновна.

Один запрос, второй, третий… "Время шло, а я все ходила "полумертвая": ни деньги снять, ни билет на поезд купить. Случись что, родственники меня даже похоронить не смогли бы", — мрачно шутит пенсионерка. Тогда она пришла на прием к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. В том числе после его личного обращения к замначальнику УМВД региона вопрос удалось решить.

По словам омбудсмена, раз такие ошибки не единичны, нужно продумать прозрачный и понятный гражданам механизм их исправления.

"Хорошо бы также предусмотреть возможность выдачи пострадавшим справок на время выправки документов. Чтобы люди могли пользовать банковскими картами, совершать поездки, лечиться", — уточнил Бабуркин.

"Умысел доказать сложно"

По словам адвоката Дениса Назарова, первым делом жертвам таких бюрократических оксюморонов нужно понять, в каком ведомстве допустили ошибку. Для этого следует направить запросы в загс, отделение по вопросам миграции, Следственный комитет.

"Если это технический сбой, поможет простое обращение с просьбой внести изменения в информационную базу. Если же решение вынесено судом (например, в случае следственной недоработки), придется подавать исковое заявление. К нему следует приложить все имеющиеся документы. На заседание можно привести свидетелей — родственников, коллег, — которые подтвердили бы личность обратившегося. Подойдет и ДНК-экспертиза, доказывающая родство", — объясняет юрист.