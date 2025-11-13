Шойгу передал султану Омана личное послание Путина

МАСКАТ, 13 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом передал ему личное послание от президента России Владимира Путина, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Благодарю вас за теплый прием. Рад возможности впервые побывать на гостеприимной оманской земле, а также передать вам личное послание президента Российской Федерации Владимира Путина ", - сказал Шойгу

"Дорожим доверительным и конструктивным характером диалога с оманскими друзьями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня", - продолжил Шойгу.

Он выразил признательность султану Омана за сбалансированную и взвешенную позицию по ситуации на Украине

На состоявшихся в Маскате встречах с руководством Омана также обсуждался вопрос военно-технического сотрудничества. По словам Шойгу, по этому вопросу необходимо выйти на конкретные договоренности.

"Это особенно важно в связи с ростом конфликтного потенциала на Ближнем Востоке", - указал секретарь СБ РФ

По его словам, Запад стремится удержать "ускользающее из рук" глобальное доминирование, препятствуя укреплению многополярного мира. В этой связи Россия видит у ряда стран Персидского залива заинтересованность в укреплении своего оборонного потенциала, отметил Шойгу.

Одним из успешно развивающихся направлений сотрудничества Шойгу обозначил сферу культуры. "Знаю, что этому вопросу уделяется большое личное внимание. В феврале в Маскате стартовал масштабный международный культурный проект "Русские сезоны". В рамках фестиваля в Омане проходят выступления российских музыкальных, театральных и танцевальных коллективов, организованы художественные выставки ведущих музеев. Убежден, что подданные султаната по достоинству оценят достижения русской культуры", - добавил он.

В ходе визита Шойгу также прошли переговоры с главой султанской канцелярии Омана Султаном ан-Нуамани и генеральным секретарем Совета нацбезопасности Омана Идрисом аль-Кинди, на которых, среди прочего, обсуждался вопрос сохранения традиционных ценностей.