Шойгу передал султану Омана личное послание Путина - РИА Новости, 13.11.2025
10:32 13.11.2025 (обновлено: 11:11 13.11.2025)
Шойгу передал султану Омана личное послание Путина
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом передал ему личное послание от президента России...
россия, оман, маскат (город), сергей шойгу, владимир путин, в мире
Россия, Оман, Маскат (город), Сергей Шойгу, Владимир Путин, В мире
Шойгу передал султану Омана личное послание Путина

Шойгу на встрече с султаном Омана передал ему личное послание от Путина

© AP Photo / Iranian Presidency OfficeСултан Омана Хейсам Бен Тарик Аль Саид
Султан Омана Хейсам Бен Тарик Аль Саид - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Султан Омана Хейсам Бен Тарик Аль Саид. Архивное фото
МАСКАТ, 13 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом передал ему личное послание от президента России Владимира Путина, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата СБ РФ.
"Благодарю вас за теплый прием. Рад возможности впервые побывать на гостеприимной оманской земле, а также передать вам личное послание президента Российской Федерации Владимира Путина", - сказал Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Путин принял приглашение султана Омана посетить его страну
22 апреля, 17:44
"Дорожим доверительным и конструктивным характером диалога с оманскими друзьями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня", - продолжил Шойгу.
Он выразил признательность султану Омана за сбалансированную и взвешенную позицию по ситуации на Украине.
На состоявшихся в Маскате встречах с руководством Омана также обсуждался вопрос военно-технического сотрудничества. По словам Шойгу, по этому вопросу необходимо выйти на конкретные договоренности.
"Это особенно важно в связи с ростом конфликтного потенциала на Ближнем Востоке", - указал секретарь СБ РФ.
По его словам, Запад стремится удержать "ускользающее из рук" глобальное доминирование, препятствуя укреплению многополярного мира. В этой связи Россия видит у ряда стран Персидского залива заинтересованность в укреплении своего оборонного потенциала, отметил Шойгу.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Песков рассказал об отношениях России со странами Персидского залива
22 апреля, 17:06
Одним из успешно развивающихся направлений сотрудничества Шойгу обозначил сферу культуры. "Знаю, что этому вопросу уделяется большое личное внимание. В феврале в Маскате стартовал масштабный международный культурный проект "Русские сезоны". В рамках фестиваля в Омане проходят выступления российских музыкальных, театральных и танцевальных коллективов, организованы художественные выставки ведущих музеев. Убежден, что подданные султаната по достоинству оценят достижения русской культуры", - добавил он.
В ходе визита Шойгу также прошли переговоры с главой султанской канцелярии Омана Султаном ан-Нуамани и генеральным секретарем Совета нацбезопасности Омана Идрисом аль-Кинди, на которых, среди прочего, обсуждался вопрос сохранения традиционных ценностей.
"Мы обсудили широкий круг актуальных вопросов российско-оманского взаимодействия, получившего значительный импульс после вашего визита в Москву в апреле текущего года. Затронули также ключевые вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности", - добавил секретарь СБ РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и ответственный за иностранные дела Омана Юсеф бен Аляви во время встречи в Москве в 2019 году - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Межгосударственные отношения России и Омана
22 апреля, 00:46
 
РоссияОманМаскат (город)Сергей ШойгуВладимир ПутинВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
