19:11 13.11.2025
В МВФ заявили, что ждут от Киева мобилизации внутренних финресурсов
экономика, украина, мвф
Экономика, Украина, МВФ
В МВФ заявили, что ждут от Киева мобилизации внутренних финресурсов

Козак: МВФ ждет от Украины мобилизации внутренних финансовых ресурсов

Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости, Игорь Наймушин. Международный валютный фонд (МВФ) ждет от Украины большей мобилизации внутренних финансовых ресурсов, заявила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Что касается потенциальной новой программы финансирования, то она включает два компонента, оба из которых, безусловно, будут играть ключевую роль в обсуждении. Первый - это внутренние усилия и, как я уже упоминала, акцент на мобилизацию внутренних доходов", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.
Козак указала, что фонд ждет от Киева усилий по привлечению финансирования на внутренних рынках, контроль за расходами и обоснованный бюджет.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
ЭкономикаУкраинаМВФ
 
 
