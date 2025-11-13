https://ria.ru/20251113/mvf-2054845907.html
МВФ пока не готов оценить потребности внешнего финансирования Украины
МВФ пока не готов оценить потребности внешнего финансирования Украины - РИА Новости, 13.11.2025
МВФ пока не готов оценить потребности внешнего финансирования Украины
Международный валютный фонд (МВФ) пока не готов оценить будущие потребности внешнего финансирования Украины, заявила в ответ на вопрос РИА Новости директор по... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T19:06:00+03:00
2025-11-13T19:06:00+03:00
2025-11-13T19:06:00+03:00
экономика
киев
украина
сергей марченко
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
https://ria.ru/20251113/orban-2054752551.html
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054722911.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, киев, украина, сергей марченко, мвф
Экономика, Киев, Украина, Сергей Марченко, МВФ
МВФ пока не готов оценить потребности внешнего финансирования Украины
Козак: МВФ пока не готов оценить потребности Украины во внешнем финансировании
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Игорь Наймушин. Международный валютный фонд (МВФ) пока не готов оценить будущие потребности внешнего финансирования Украины, заявила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Что касается точных данных о дефиците финансирования, то, поскольку обсуждения продолжаются, а миссия начнется совсем скоро, давать точные оценки пока преждевременно", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.
Козак добавила, что в рамках предстоящего начала работы миссии фонда потребности внешней помощи, в том числе объема возможного участия МВФ
, будут критически важной частью обсуждения с Киевом
.
Украина
последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко
в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.