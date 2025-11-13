МВФ пока не готов оценить потребности внешнего финансирования Украины

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Игорь Наймушин. Международный валютный фонд (МВФ) пока не готов оценить будущие потребности внешнего финансирования Украины, заявила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.

"Что касается точных данных о дефиците финансирования, то, поскольку обсуждения продолжаются, а миссия начнется совсем скоро, давать точные оценки пока преждевременно", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.

Козак добавила, что в рамках предстоящего начала работы миссии фонда потребности внешней помощи, в том числе объема возможного участия МВФ , будут критически важной частью обсуждения с Киевом

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.

Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.