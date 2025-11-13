В Москве задержали мужчину, вымогавшего у подростка более миллиона рублей

"Фигурант задержан. В ходе допроса обвиняемый пояснил, что совершил преступление по указанию своих кураторов, занимающихся мошенничеством", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что мужчина уже арестован, ему предъявлено обвинение в "незаконном лишении свободы" и "вымогательстве".