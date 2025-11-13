Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину, вымогавшего у подростка более миллиона рублей - РИА Новости, 13.11.2025
20:03 13.11.2025
В Москве задержали мужчину, вымогавшего у подростка более миллиона рублей
В Москве задержали мужчину, вымогавшего у подростка более миллиона рублей - РИА Новости, 13.11.2025
В Москве задержали мужчину, вымогавшего у подростка более миллиона рублей
Уроженца Хабаровска, который по указанию кураторов-мошенников, избил подростка и вымогал у него более одного миллиона рублей, задержали в Москве, возбуждено... РИА Новости, 13.11.2025
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали мужчину, вымогавшего у подростка более миллиона рублей

В Москве задержали курьера мошенников, вымогавшего у подростка миллион рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Полиция в Москве
Полиция в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Уроженца Хабаровска, который по указанию кураторов-мошенников, избил подростка и вымогал у него более одного миллиона рублей, задержали в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по столице.
По версии следствия, 6 ноября 18-летний уроженец Хабаровска в комнате хостела на Линейном проезде запер замок входной двери и избил 16-летнего подростка, а после потребовал у него один миллион рублей. Однако, когда он понял, что ребенок не имеет таких денег, то отпустил его. Подросток, в свою очередь, сразу обратился в правоохранительные органы.
"Фигурант задержан. В ходе допроса обвиняемый пояснил, что совершил преступление по указанию своих кураторов, занимающихся мошенничеством", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что мужчина уже арестован, ему предъявлено обвинение в "незаконном лишении свободы" и "вымогательстве".
Кроме того, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, предварительно, фигурант являлся курьером у мошенников, похищавших деньги у граждан в Москве и Петербурге.
