В Москве откроется клиника традиционной китайской медицины

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российско-китайская клиника традиционной китайской медицины откроется в Москве в начале 2026 года для повышения статуса медицины КНР в России, рассказала РИА Новости председатель центра развития медицины и техники в Пекине "Кангхаудао", а также генсек международного комитета по организации культурного пояса "Великий чайный путь" Лю Ли.
"В России много маленьких китайских медцентров... некоторые занимаются традиционной медициной, (но - ред.) на самом деле это люди необразованные или не связанные с этой темой. Чтобы повысить статус китайской медицины в России, в начале следующего года мы откроем в Москве новый медицинский центр. Мы будем обучать российских специалистов в том числе в Китае", - сказала Лю Ли на полях первой всероссийской конференции "Пути развития восточной медицины в России как медицинской системы".
Первая всероссийская конференция "Пути развития восточной медицины в России как медицинской системы" проходит в четверг в Москве в Институте стран Азии и Африки МГУ имени Михаила Ломоносова. Как ранее сообщал РИА Новости глава совета Московской буддийской общины, член совета российского Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов, это первая подобная конференция - на стыке медицинской науки и буддийской традиционной медицины.
Помимо специалистов по исследованию восточной медицины, ученых и медиков, в ней принимают участие действующие эмчи-ламы, или врачи-священнослужители. На конференцию приглашены представители Китая, Монголии, Шри-Ланки и Индии. Среди организаторов конференции Фонд содействия буддийскому образованию и исследованию, а также Буддийская традиционная сангха России (БТСР).
