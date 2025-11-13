В Москве откроется клиника традиционной китайской медицины

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российско-китайская клиника традиционной китайской медицины откроется в Москве в начале 2026 года для повышения статуса медицины КНР в России, рассказала РИА Новости председатель центра развития медицины и техники в Пекине "Кангхаудао", а также генсек международного комитета по организации культурного пояса "Великий чайный путь" Лю Ли.