17:57 13.11.2025 (обновлено: 19:36 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/moskva-2054832052.html
В Москве откроется клиника традиционной китайской медицины
В Москве откроется клиника традиционной китайской медицины
здоровье - общество
россия
москва
китай
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российско-китайская клиника традиционной китайской медицины откроется в Москве в начале 2026 года для повышения статуса медицины КНР в России, рассказала РИА Новости председатель центра развития медицины и техники в Пекине "Кангхаудао", а также генсек международного комитета по организации культурного пояса "Великий чайный путь" Лю Ли.
России много маленьких китайских медцентров... некоторые занимаются традиционной медициной, (но - ред.) на самом деле это люди необразованные или не связанные с этой темой. Чтобы повысить статус китайской медицины в России, в начале следующего года мы откроем в Москве новый медицинский центр. Мы будем обучать российских специалистов в том числе в Китае", - сказала Лю Ли на полях первой всероссийской конференции "Пути развития восточной медицины в России как медицинской системы".
Первая всероссийская конференция "Пути развития восточной медицины в России как медицинской системы" проходит в четверг в Москве в Институте стран Азии и Африки МГУ имени Михаила Ломоносова. Как ранее сообщал РИА Новости глава совета Московской буддийской общины, член совета российского Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов, это первая подобная конференция - на стыке медицинской науки и буддийской традиционной медицины.
Помимо специалистов по исследованию восточной медицины, ученых и медиков, в ней принимают участие действующие эмчи-ламы, или врачи-священнослужители. На конференцию приглашены представители Китая, Монголии, Шри-Ланки и Индии. Среди организаторов конференции Фонд содействия буддийскому образованию и исследованию, а также Буддийская традиционная сангха России (БТСР).
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
В Госдуму внесут законопроект о введении понятия "традиционная медицина"
10 июня 2022, 12:31
 
Здоровье - ОбществоРоссияМоскваКитай
 
 
Заголовок открываемого материала