Минцифры оценило соглашение ФАС и МТС

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Подписание мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и МТС позволит соблюсти интересы пользователей мобильной связи, а также обеспечит телеком-услугами еще больше жителей малых населенных пунктов, сообщили журналистам в пресс-службе Минцифры РФ.