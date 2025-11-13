https://ria.ru/20251113/meteorit-2054657453.html
Образцы достигшего Земли метеорита покажут на следующей неделе
Образцы достигшего Земли метеорита покажут на следующей неделе - РИА Новости, 13.11.2025
Образцы достигшего Земли метеорита покажут на следующей неделе
Найденные образцы метеорита, полет которого видели над Москвой и несколькими регионами 27 октября, покажут на следующей неделе, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T07:34:00+03:00
2025-11-13T07:34:00+03:00
2025-11-13T07:35:00+03:00
москва
новгородская область
видное
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050825133_0:93:459:351_1920x0_80_0_0_d1d5026afe9ebb26e5fe66b301279303.jpg
https://ria.ru/20251111/polet-2054085120.html
https://ria.ru/20250522/meteor-2018542233.html
москва
новгородская область
видное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050825133_0:50:459:394_1920x0_80_0_0_ffe2171213fae21d0c5e347296bc9ef7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новгородская область, видное, российская академия наук
Москва, Новгородская область, Видное, Российская академия наук
Образцы достигшего Земли метеорита покажут на следующей неделе
Образцы метеорита, который видели над Москвой, покажут на следующей неделе
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Найденные образцы метеорита, полет которого видели над Москвой и несколькими регионами 27 октября, покажут на следующей неделе, рассказали РИА Новости в пресс-службе Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ РАН).
"На следующей неделе мы планируем пресс-конференцию в Москве
в ГЕОХИ РАН
по этому метеориту, на которой покажем образцы, расскажем о деталях поиска и ответим на все вопросы", - сказали РИА Новости в пресс-службе Института РАН.
ГЕОХИ РАН ранее сообщил, что полет яркого болида, который наблюдали в Москве и нескольких областях, завершился падением каменного метеорита, до этого в ряде Telegram-каналов 27 октября были опубликованы несколько видеороликов, где запечатлено падение неизвестного объекта из космоса и образование при этом яркого огненного следа. Светящийся объект был виден из Видного
, Дубны
, Раменского
, Жуковского
, Люберец
, Красногорска
и Одинцово
в Московской области
. Уже в ноябре были найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролёта яркого болида в Тверской и Новгородской областях
.
В комментарии РИА Новости российский астроном Стас Короткий отметил, что метеорит повредил крышу частного дома в одном из селений в Новгородской области и в результате был найден – что является очень большой удачей. Сейчас проводятся исследования космического пришельца, изучаются траектории его полета от разных ученых.
Предварительные исследования, проведённые в институте, показали, что метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6, добавили в ГЕОХИ РАН.