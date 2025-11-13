Образцы достигшего Земли метеорита покажут на следующей неделе

© Кадр видео из соцсетей Метеорит в небе над Московской областью

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Найденные образцы метеорита, полет которого видели над Москвой и несколькими регионами 27 октября, покажут на следующей неделе, рассказали РИА Новости в пресс-службе Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ РАН).

"На следующей неделе мы планируем пресс-конференцию в Москве в ГЕОХИ РАН по этому метеориту, на которой покажем образцы, расскажем о деталях поиска и ответим на все вопросы", - сказали РИА Новости в пресс-службе Института РАН.

Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в ГЕОХИ РАН ранее сообщил, что полет яркого болида, который наблюдали в Москве и нескольких областях, завершился падением каменного метеорита, до этого в ряде Telegram-каналов 27 октября были опубликованы несколько видеороликов, где запечатлено падение неизвестного объекта из космоса и образование при этом яркого огненного следа. Светящийся объект был виден из Видного Московской области . Уже в ноябре были найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролёта яркого болида в Тверской и Новгородской областях

В комментарии РИА Новости российский астроном Стас Короткий отметил, что метеорит повредил крышу частного дома в одном из селений в Новгородской области и в результате был найден – что является очень большой удачей. Сейчас проводятся исследования космического пришельца, изучаются траектории его полета от разных ученых.