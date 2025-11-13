Рейтинг@Mail.ru
Образцы достигшего Земли метеорита покажут на следующей неделе
07:34 13.11.2025
Образцы достигшего Земли метеорита покажут на следующей неделе
Найденные образцы метеорита, полет которого видели над Москвой и несколькими регионами 27 октября, покажут на следующей неделе
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Найденные образцы метеорита, полет которого видели над Москвой и несколькими регионами 27 октября, покажут на следующей неделе, рассказали РИА Новости в пресс-службе Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ РАН).
"На следующей неделе мы планируем пресс-конференцию в Москве в ГЕОХИ РАН по этому метеориту, на которой покажем образцы, расскажем о деталях поиска и ответим на все вопросы", - сказали РИА Новости в пресс-службе Института РАН.
Первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида 27 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Найден каменный метеорит, пролетевший над Москвой
11 ноября, 07:48
ГЕОХИ РАН ранее сообщил, что полет яркого болида, который наблюдали в Москве и нескольких областях, завершился падением каменного метеорита, до этого в ряде Telegram-каналов 27 октября были опубликованы несколько видеороликов, где запечатлено падение неизвестного объекта из космоса и образование при этом яркого огненного следа. Светящийся объект был виден из Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в Московской области. Уже в ноябре были найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролёта яркого болида в Тверской и Новгородской областях.
В комментарии РИА Новости российский астроном Стас Короткий отметил, что метеорит повредил крышу частного дома в одном из селений в Новгородской области и в результате был найден – что является очень большой удачей. Сейчас проводятся исследования космического пришельца, изучаются траектории его полета от разных ученых.
Предварительные исследования, проведённые в институте, показали, что метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6, добавили в ГЕОХИ РАН.
Редкий метеор, пролетевший через весь небосвод - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Над Крымом зафиксировали редкий метеор
22 мая, 20:33
 
МоскваНовгородская областьВидноеРоссийская академия наук
 
 
