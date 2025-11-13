Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале произошло массовое отравление едой из кафе
17:27 13.11.2025 (обновлено: 22:07 13.11.2025)
В Махачкале произошло массовое отравление едой из кафе
В Махачкале произошло массовое отравление едой из кафе
В Махачкале произошло массовое отравление едой из кафе

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 13 ноя — РИА Новости. В Махачкале произошло массовое отравление едой из кафе, сообщила пресс-служба СУ СК Дагестана.
«

"По предварительным данным, 12 ноября в медицинские организации города Махачкалы обратились граждане с признаками пищевой токсикоинфекции. Госпитализированы в том числе несовершеннолетние", — говорится в публикации.

Точное число пострадавших устанавливается.
По данным прокуратуры региона, вероятная причина отравления — употребление пищи в одном из кафе. Организована проверка соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологических нормах.
