Левандовский заявил, что его карьера подходит к концу

ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Нападающий сборной Польши по футболу и испанской "Барселоны" Роберт Левандовский заявил, что его спортивная карьера подходит к концу.
«
"Моя карьера медленно подходит к концу, но пока я играю в футбол, я хочу сделать максимум не только в спортивном, но и в эмоциональном плане. Я хочу ценить то, в каком месте я оказался, и черпать это полной горстью", - заявил Левандовский в интервью телеканалу TVP Sport.
"После стольких лет высокого уровня, борьбы с давлением и ожиданиями, были моменты, когда мне нужен был внешний стимул. Мне нужно было найти в себе новые эмоции. Когда я стал старше, я дистанцировался от многих вещей", - добавил он.
Ранее в СМИ появилась информация, что Левандовский рассмотрит вариант с завершением карьеры в том случае, если "Барселона" не предложит ему новый контракт. Текущее соглашение с 37-летним форвардом истекает в конце сезона-2025/26.
В нынешнем сезоне Левандовский провел 12 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, забив семь мячей. Поляк перешел в "Барселону" из немецкой "Баварии" летом 2022 года за 45 миллионов евро. В составе "сине-гранатовых" он дважды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и два Суперкубка Испании.