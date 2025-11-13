Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге ликвидировали сеть салонов интимных услуг - РИА Новости, 13.11.2025
23:37 13.11.2025
В Петербурге ликвидировали сеть салонов интимных услуг
В Петербурге ликвидировали сеть салонов интимных услуг
2025
В Петербурге ликвидировали сеть салонов интимных услуг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Сотрудниками управления уголовного розыска и их коллегами из полиции Курортного района при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии ликвидирована сеть салонов, в которых оказывались интимные услуги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
"Притоны располагались по пяти адресам: на Комендантском и Коломяжском проспектах в Приморском районе, на Литейном проспекте в Центральном районе, на 9-й линии Васильевского острова и в поселке Парголово. По этим адресам полицейские задержали 27 тружениц, оказывавших интимные услуги", - сообщает пресс-служба.
Предварительно установлено, что подпольный бизнес организовали двое ранее судимых сожителей из Ломоносовского района Ленинградской области, 29 и 38 лет. Они задержаны. В качестве администраторов и водителя сети салонов восьмерых знакомых в возрасте от 33 лет до 51 года.
"В борделях, а также по местам проживания задержанных полицейские обнаружили и изъяли денежные средства, мобильные телефоны, электронные носители информации, прайс-листы, записи чернового учета и графики работы", - добавляется в пресс-релизе.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Уточняется, что с административным персоналом притонов проведены необходимые процессуальные действия. А девушки, оказывавшие интимные услуги, привлечены к административной ответственности по статье 6.11 (занятие проституцией) КоАП РФ.
