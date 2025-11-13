Конгрессвумен Луна планирует подать иск против газеты Daily Mail за клевету

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что задумывается о судебном иске против британской газеты Daily Mail за то, что ее фотографии были использованы в неподобающем контексте, намекая на то, что она якобы была одной из девушек в бикини на вечеринке президента США Дональда Трампа в то время, когда он поддерживал знакомство со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
Конгрессвумен в соцсети Х сообщила, что британское издание Daily Mail "опубликовало самую абсурдную и странную статью", используя ее фотографию вместе с заголовком, намекающим, что она была "девушкой в бикини на кухне Дональда Трампа". При этом в самой статье Луна упоминается лишь как сторонница Трампа и член комитета по надзору палаты представителей, который опубликовал документы Эпштейна. Однако издание подсчитало нужным прикрепить ее фото из личного архива вместе с более официальном фото бывшей советницы Белого дома при экс-президенте Бараке Обаме Кэти Рюммлер, которая, как утверждает газета, поддерживала дружеские отношения с Эпштейном спустя годы после того, как он стал осуждённым за сексуальные преступления.
"Интересно, могу ли я подать в суд за клевету в связи с этим. Использование моей фотографии и моего образа не только клеветническое и откровенно ложное, но и откровенно сексистское. Я никогда не была на кухне Дональда Трампа и не имею абсолютно никакого отношения к Джеффри Эпштейну. Это явно заказной репортаж", - написала Луна.
Ранее конгрессвумен сообщала, что после объявления о встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и выражении заинтересованности в укреплении диалога между Россией и США получила волну оскорблений и обвинений от "наживающихся на войне социопатов".
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
