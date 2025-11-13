Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен Луна планирует подать иск против газеты Daily Mail за клевету - РИА Новости, 13.11.2025
12:01 13.11.2025
Конгрессвумен Луна планирует подать иск против газеты Daily Mail за клевету
Конгрессвумен Луна планирует подать иск против газеты Daily Mail за клевету - РИА Новости, 13.11.2025
Конгрессвумен Луна планирует подать иск против газеты Daily Mail за клевету
Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что задумывается о судебном иске против британской газеты Daily Mail за то, что ее фотографии были использованы в... РИА Новости, 13.11.2025
в мире, сша, нью-йорк (город), луна, джеффри эпштейн, дональд трамп, барак обама, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Нью-Йорк (город), Луна, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Барак Обама, Российский фонд прямых инвестиций
Конгрессвумен Луна планирует подать иск против газеты Daily Mail за клевету

Конгрессвумен Луна хочет подать иск против Daily Mail за фото в бикини

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что задумывается о судебном иске против британской газеты Daily Mail за то, что ее фотографии были использованы в неподобающем контексте, намекая на то, что она якобы была одной из девушек в бикини на вечеринке президента США Дональда Трампа в то время, когда он поддерживал знакомство со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
Конгрессвумен в соцсети Х сообщила, что британское издание Daily Mail "опубликовало самую абсурдную и странную статью", используя ее фотографию вместе с заголовком, намекающим, что она была "девушкой в ​​бикини на кухне Дональда Трампа". При этом в самой статье Луна упоминается лишь как сторонница Трампа и член комитета по надзору палаты представителей, который опубликовал документы Эпштейна. Однако издание подсчитало нужным прикрепить ее фото из личного архива вместе с более официальном фото бывшей советницы Белого дома при экс-президенте Бараке Обаме Кэти Рюммлер, которая, как утверждает газета, поддерживала дружеские отношения с Эпштейном спустя годы после того, как он стал осуждённым за сексуальные преступления.
Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Конгрессвумен Луна обвинила американские СМИ в сокрытии проблем в Европе
31 октября, 18:51
"Интересно, могу ли я подать в суд за клевету в связи с этим. Использование моей фотографии и моего образа не только клеветническое и откровенно ложное, но и откровенно сексистское. Я никогда не была на кухне Дональда Трампа и не имею абсолютно никакого отношения к Джеффри Эпштейну. Это явно заказной репортаж", - написала Луна.
Ранее конгрессвумен сообщала, что после объявления о встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и выражении заинтересованности в укреплении диалога между Россией и США получила волну оскорблений и обвинений от "наживающихся на войне социопатов".
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Луна рассказала о согласовании места встречи с российскими депутатами
29 октября, 22:43
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ЛунаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампБарак ОбамаРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
