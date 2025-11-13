Конгрессвумен Луна планирует подать иск против газеты Daily Mail за клевету

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что задумывается о судебном иске против британской газеты Daily Mail за то, что ее фотографии были использованы в неподобающем контексте, намекая на то, что она якобы была одной из девушек в бикини на вечеринке президента США Дональда Трампа в то время, когда он поддерживал знакомство со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.