Премьер КНР примет участие в саммите лидеров G20 в ЮАР
Премьер КНР примет участие в саммите лидеров G20 в ЮАР
Премьер Госсовета КНР Ли Цян 21-23 ноября примет участие в 20-м саммите лидеров G20 в ЮАР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь... РИА Новости, 13.11.2025
