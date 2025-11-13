Премьер КНР примет участие в саммите лидеров G20 в ЮАР

ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян 21-23 ноября примет участие в 20-м саммите лидеров G20 в ЮАР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.