Премьер КНР примет участие в саммите лидеров G20 в ЮАР - РИА Новости, 13.11.2025
11:11 13.11.2025
Премьер КНР примет участие в саммите лидеров G20 в ЮАР
Премьер КНР примет участие в саммите лидеров G20 в ЮАР
Премьер Госсовета КНР Ли Цян 21-23 ноября примет участие в 20-м саммите лидеров G20 в ЮАР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь...
в мире
китай
бразилия
юар
ли цян
большая двадцатка
максим орешкин
китай
бразилия
юар
Премьер КНР примет участие в саммите лидеров G20 в ЮАР

Премьер КНР Ли Цян примет участие в 20-м саммите лидеров G20 в ЮАР

ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян 21-23 ноября примет участие в 20-м саммите лидеров G20 в ЮАР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"По приглашению правительства Южно-Африканской Республики премьер Госсовета КНР Ли Цян с 21 по 23 ноября примет участие в 20-м саммите лидеров "группы двадцати" в Йоханнесбурге", - заявил дипломат.
Председательство в "группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце 2025 года республика передаст его США. Лидерский саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
