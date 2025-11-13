Скорость распространения плазмы после вспышки на Солнце озадачила ученых

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Плазма от произошедшей на Солнце 11 ноября вспышки либо не дошла до Земли, либо уже сделала это ранее, в обоих случаях это явление идёт вразрез со сделанными ранее прогнозами, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На всех международных форумах это главная тема для обсуждения. Не может то, что наблюдается после (вспышки балла - ред.) X5.1, раствориться по пути к Земле", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что для того, чтобы прийти к Земле в полночь, плазма должна иметь среднюю скорость в 1,2 тысячи километров в секунду. Для прихода в 20 часов по Москве , как предполагалось изначально, она должна была обладать скоростью 1,4 тысячи километров в секунду, то есть не просто "безумной", а "экстремальной".

"Если облако, однако, не придет в течение следующих семи часов, то его скорость упадет ниже тысячи километров в секунду, и это уже станет просто скучно", - добавили в Лаборатории.

Если же плазма и вовсе не придет к Земле, то, чтобы объяснить это, "снова понадобятся безумные теории".