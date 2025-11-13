https://ria.ru/20251113/iki-2054635263.html
Скорость распространения плазмы после вспышки на Солнце озадачила ученых
Скорость распространения плазмы после вспышки на Солнце озадачила ученых
Плазма от произошедшей на Солнце 11 ноября вспышки либо не дошла до Земли, либо уже сделала это ранее, в обоих случаях это явление идёт вразрез со сделанными... РИА Новости, 13.11.2025
Скорость распространения плазмы после вспышки на Солнце озадачила ученых
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Плазма от произошедшей на Солнце 11 ноября вспышки либо не дошла до Земли, либо уже сделала это ранее, в обоих случаях это явление идёт вразрез со сделанными ранее прогнозами, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На всех международных форумах это главная тема для обсуждения. Не может то, что наблюдается после (вспышки балла - ред.) X5.1, раствориться по пути к Земле", - говорится в сообщении в Telegram-канале
Лаборатории.
Отмечается, что для того, чтобы прийти к Земле
в полночь, плазма должна иметь среднюю скорость в 1,2 тысячи километров в секунду. Для прихода в 20 часов по Москве
, как предполагалось изначально, она должна была обладать скоростью 1,4 тысячи километров в секунду, то есть не просто "безумной", а "экстремальной".
"Если облако, однако, не придет в течение следующих семи часов, то его скорость упадет ниже тысячи километров в секунду, и это уже станет просто скучно", - добавили в Лаборатории.
Если же плазма и вовсе не придет к Земле, то, чтобы объяснить это, "снова понадобятся безумные теории".
По предварительной модели, опубликованной ранее, предполагалось, что выброс от вспышки, произошедшей днем 11 ноября, достигнет Земли вечером 12 ноября и на своём пути поглотит более медленную плазму, высвободившуюся в результате двух более слабых вспышек класса Х, произошедших ранее.