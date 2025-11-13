Французский телеканал дважды опубликовал искаженный опрос о выборах

ПАРИЖ, 13 ноя – РИА Новости. Французский телеканал France Info дважды за три дня опубликовал диаграмму, неверно иллюстрирующую результаты опроса о том, за кого бы проголосовали граждане в первом туре президентских выборов в 2027 году.

Первым на это обратил внимание лидер французской правой партии "Реконкиста" Эрик Земмур , который указал в своем посте в соцсети X на неверное соотношение в диаграмме. На графике столбец бывшего президента Франции Франсуа Олланда , набравшего 5,5% голосов, существенно выше по отношению к столбикам Земмура с его 6% и лидера французской партии зеленых Марин Тонделье (5,5%).

Кроме того, столбец Олланда находится на одном уровне со столбцом главы левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона – его поддержали 12% граждан. Таким образом визуально 5,5% приравнены к 12%. Также неверно отражено соотношение между столбцами главы регионального совета О-де-Франс республиканца Ксавье Бертрана (5,5%) и набравшей такое количество голосов Тонделье. Судя по графику, Бертран якобы опережает ее в два раза, как и Земмура. Телеканал принес свои извинения за несоответствие цифр диаграмме, сославшись на человеческий фактор, а на следующий день в прямом эфире представил обновленный вариант.

Однако французская активистка Маргарит Стерн отметила, что и там ошибки не были исправлены полностью.

"Они принесли свои извинения, продемонстрировав новый график, который по-прежнему неверный. Они хотят свести нас с ума", - написала она в соцсети X, сопроводив свой пост видеофрагментом из прямого эфира France Info.

В исправленном графике несоответствия между столбцами Олланда, Меланшона и Тонделье были исправлены, однако столбец Земмура все так же сильно занижен. Теперь, судя по графику, его опережает Тонделье, а также бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен , набравший на два процента меньше, чем Земмур.