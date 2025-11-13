Рейтинг@Mail.ru
Французский телеканал дважды опубликовал искаженный опрос о выборах - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/frantsiya-2054792404.html
Французский телеканал дважды опубликовал искаженный опрос о выборах
Французский телеканал дважды опубликовал искаженный опрос о выборах - РИА Новости, 13.11.2025
Французский телеканал дважды опубликовал искаженный опрос о выборах
Французский телеканал France Info дважды за три дня опубликовал диаграмму, неверно иллюстрирующую результаты опроса о том, за кого бы проголосовали граждане в... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:57:00+03:00
2025-11-13T15:57:00+03:00
в мире
франция
эрик земмур
франсуа олланд
жан-люк меланшон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
https://ria.ru/20251106/makron-2053149821.html
https://ria.ru/20251113/makron-2054682231.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эрик земмур, франсуа олланд, жан-люк меланшон
В мире, Франция, Эрик Земмур, Франсуа Олланд, Жан-Люк Меланшон
Французский телеканал дважды опубликовал искаженный опрос о выборах

Телеканал France Info дважды опубликовал искаженный опрос о выборах президента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 13 ноя – РИА Новости. Французский телеканал France Info дважды за три дня опубликовал диаграмму, неверно иллюстрирующую результаты опроса о том, за кого бы проголосовали граждане в первом туре президентских выборов в 2027 году.
Первым на это обратил внимание лидер французской правой партии "Реконкиста" Эрик Земмур, который указал в своем посте в соцсети X на неверное соотношение в диаграмме. На графике столбец бывшего президента Франции Франсуа Олланда, набравшего 5,5% голосов, существенно выше по отношению к столбикам Земмура с его 6% и лидера французской партии зеленых Марин Тонделье (5,5%).
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Экс-наставник Макрона назвал его худшим президентом Франции
6 ноября, 11:12
Кроме того, столбец Олланда находится на одном уровне со столбцом главы левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона – его поддержали 12% граждан. Таким образом визуально 5,5% приравнены к 12%. Также неверно отражено соотношение между столбцами главы регионального совета О-де-Франс республиканца Ксавье Бертрана (5,5%) и набравшей такое количество голосов Тонделье. Судя по графику, Бертран якобы опережает ее в два раза, как и Земмура. Телеканал принес свои извинения за несоответствие цифр диаграмме, сославшись на человеческий фактор, а на следующий день в прямом эфире представил обновленный вариант.
Однако французская активистка Маргарит Стерн отметила, что и там ошибки не были исправлены полностью.
"Они принесли свои извинения, продемонстрировав новый график, который по-прежнему неверный. Они хотят свести нас с ума", - написала она в соцсети X, сопроводив свой пост видеофрагментом из прямого эфира France Info.
В исправленном графике несоответствия между столбцами Олланда, Меланшона и Тонделье были исправлены, однако столбец Земмура все так же сильно занижен. Теперь, судя по графику, его опережает Тонделье, а также бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, набравший на два процента меньше, чем Земмур.
Опрос проводился компанией Elabe для BFM TV и газеты La Tribune Dimanche в режиме онлайн с 30 по 31 октября 2025 года среди 1501 жителей Франции старше 18 лет, из которых 1396 включены в избирательные списки. Статистическая погрешность опроса варьируется от 1 до 3,1 процентных пункта.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Макрон обвинил Россию в распространении фейков о клопах
Вчера, 10:34
 
В миреФранцияЭрик ЗеммурФрансуа ОлландЖан-Люк Меланшон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала