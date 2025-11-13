Рейтинг@Mail.ru
Шоцгу: во Франции у власти находятся политики с наполеоновскими замашками - РИА Новости, 13.11.2025
10:24 13.11.2025
Шоцгу: во Франции у власти находятся политики с наполеоновскими замашками
Шоцгу: во Франции у власти находятся политики с наполеоновскими замашками
Во Франции у власти находятся политики с наполеоновскими замашками, мечтающие о покорении России, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ
2025-11-13T10:24:00+03:00
2025-11-13T10:24:00+03:00
россия
франция
берлин (город)
сергей шойгу
владимир путин
такер карлсон
нато
россия
франция
берлин (город)
россия, франция, берлин (город), сергей шойгу, владимир путин, такер карлсон, нато
Россия, Франция, Берлин (город), Сергей Шойгу, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Шойгу: во Франции политики с наполеоновскими замашками мечтают о покорении РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Во Франции у власти находятся политики с наполеоновскими замашками, мечтающие о покорении России, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"Не отстает от Берлина и Париж, где сейчас у власти политики с наполеоновскими замашками, также мечтающие о покорении России", - сказал Шойгу.
По его словам, немецкие авантюристы от политики разрабатывают безумные оперативные планы на случай "вторжения" РФ, а не занимаются внутренними делами.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
РоссияФранцияБерлин (город)Сергей ШойгуВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
