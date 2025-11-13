Шоцгу: во Франции у власти находятся политики с наполеоновскими замашками

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Во Франции у власти находятся политики с наполеоновскими замашками, мечтающие о покорении России, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"Не отстает от Берлина и Париж, где сейчас у власти политики с наполеоновскими замашками, также мечтающие о покорении России", - сказал Шойгу.
По его словам, немецкие авантюристы от политики разрабатывают безумные оперативные планы на случай "вторжения" РФ, а не занимаются внутренними делами.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Лавров поставил Макрона на место за слова о "России-людоеде"
24 августа, 14:01