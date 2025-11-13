МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Европе необходимо прекратить перевооружаться, так как в конечном счете это приведет к ядерной войне, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.