МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Европе необходимо прекратить перевооружаться, так как в конечном счете это приведет к ядерной войне, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Политик сопроводил свой пост публикацией председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о кредитном инструменте SAFE для наращивания производства вооружения и добавил, что в ближайшие годы глава ЕК приведет Европу к войне.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.