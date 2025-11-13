Рейтинг@Mail.ru
Финский политик призвал Европу прекратить перевооружение - РИА Новости, 13.11.2025
10:32 13.11.2025
Финский политик призвал Европу прекратить перевооружение
Европе необходимо прекратить перевооружаться, так как в конечном счете это приведет к ядерной войне, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. РИА Новости, 13.11.2025
в мире, европа, россия, владимир путин, урсула фон дер ляйен, такер карлсон, еврокомиссия, нато
В мире, Европа, Россия, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Такер Карлсон, Еврокомиссия, НАТО
Политик Мема призвал Европу прекратить перевооружение для недопущения войны

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Европе необходимо прекратить перевооружаться, так как в конечном счете это приведет к ядерной войне, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Нам нужно прекратить перевооружение Европы. В конечном счете это приведет нас к ядерной войне", - написал он в соцсети X.
Политик сопроводил свой пост публикацией председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о кредитном инструменте SAFE для наращивания производства вооружения и добавил, что в ближайшие годы глава ЕК приведет Европу к войне.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В миреЕвропаРоссияВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенТакер КарлсонЕврокомиссияНАТО
 
 
