Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС стабилизировать энергосистему Украины

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Евросоюз поставит на Украину более 2 гигаваттов электроэнергии для компенсации потерь выработки из-за конфликта, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая в четверг перед депутатами Европарламента.