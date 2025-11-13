Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС стабилизировать энергосистему Украины - РИА Новости, 13.11.2025
11:37 13.11.2025
Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС стабилизировать энергосистему Украины
Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС стабилизировать энергосистему Украины
Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС стабилизировать энергосистему Украины

© AP Photo / Pascal BastienУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Евросоюз поставит на Украину более 2 гигаваттов электроэнергии для компенсации потерь выработки из-за конфликта, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая в четверг перед депутатами Европарламента.
"Мы устраним ущерб... Мы стабилизируем энергосистему Украины, поставив более 2 гигаваттов электроэнергии из нашего союза на Украину", - сказала она.
Глава ЕК также обещала, что ЕС "защитит критически важную инфраструктуру", например, с помощью "нового оборудования для борьбы с беспилотниками".
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 8 ноября заявила о применении аварийных отключений электроэнергии в нескольких регионах страны, не уточняя, о каких именно идет речь. Позднее компания добавила, что отключения света на Украине продолжатся и в воскресенье. Компания "Центрэнерго" 8 ноября отметила, что на Украине остановлены все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует.
На этом фоне в украинской энергетической сфере произошел громкий коррупционный скандал. НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе этой операции. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
