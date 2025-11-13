В ЕС обсудили предоставление кредита Украине за счет российских активов

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Министры финансов стран ЕС на встрече в четверг обсудили предоставление кредита Украине на основе иммобилизованных активов России, продолжат содействовать принятию этого решения к заседанию в декабре, заявила министр экономики председательствующей в Совете ЕС Дании Стефани Лосе.