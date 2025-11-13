Рейтинг@Mail.ru
В ЕС обсудили предоставление кредита Украине за счет российских активов - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/es-2054825903.html
В ЕС обсудили предоставление кредита Украине за счет российских активов
В ЕС обсудили предоставление кредита Украине за счет российских активов - РИА Новости, 13.11.2025
В ЕС обсудили предоставление кредита Украине за счет российских активов
Министры финансов стран ЕС на встрече в четверг обсудили предоставление кредита Украине на основе иммобилизованных активов России, продолжат содействовать... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:36:00+03:00
2025-11-13T17:36:00+03:00
экономика
россия
украина
москва
урсула фон дер ляйен
мария захарова
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
https://ria.ru/20250927/es-2044777891.html
https://ria.ru/20250910/ek-2040874970.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, москва, урсула фон дер ляйен, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет, Санкции в отношении России
В ЕС обсудили предоставление кредита Украине за счет российских активов

Министры финансов ЕС не смогли договориться о кредите Киеву из активов РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Министры финансов стран ЕС на встрече в четверг обсудили предоставление кредита Украине на основе иммобилизованных активов России, продолжат содействовать принятию этого решения к заседанию в декабре, заявила министр экономики председательствующей в Совете ЕС Дании Стефани Лосе.
"Мы продолжили обсуждение новой поддержки ЕС для Украины и обменялись мнениями по вариантам поддержки, включая предложение Еврокомиссии о репарационном кредите, основанном на иммобилизованных российских активах… ЕС продолжит прилагать усилия для содействия принятию этого решения на заседании Европейского совета в декабре", - сказала Лосе после встречи глав минфинов стран ЕС.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
ЕС хочет принять решение по российским активам в обход Венгрии, пишут СМИ
27 сентября, 13:37
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что сейчас ведутся обсуждения трех возможных путей финансирования Украины: общеевропейский займ с гарантией под бюджет ЕС, кредиты и бюджетные ассигнования от отдельных стран Евросоюза, а также кредит под замороженные российские активы.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Глава ЕК предложила выделить Украине репарационный кредит
10 сентября, 11:13
 
ЭкономикаРоссияУкраинаМоскваУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский советСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала