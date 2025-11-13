В ЕС обсудили предоставление кредита Украине за счет российских активов

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Министры финансов стран ЕС на встрече в четверг обсудили предоставление кредита Украине на основе иммобилизованных активов России, продолжат содействовать принятию этого решения к заседанию в декабре, заявила министр экономики председательствующей в Совете ЕС Дании Стефани Лосе.
"Мы продолжили обсуждение новой поддержки ЕС для Украины и обменялись мнениями по вариантам поддержки, включая предложение Еврокомиссии о репарационном кредите, основанном на иммобилизованных российских активах… ЕС продолжит прилагать усилия для содействия принятию этого решения на заседании Европейского совета в декабре", - сказала Лосе после встречи глав минфинов стран ЕС.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что сейчас ведутся обсуждения трех возможных путей финансирования Украины: общеевропейский займ с гарантией под бюджет ЕС, кредиты и бюджетные ассигнования от отдельных стран Евросоюза, а также кредит под замороженные российские активы.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
